Φρεγάτα «Κίμων» στην Κύπρο: Η πρώτη επιχειρησιακή χρήση της στο πεδίο

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belh@rra «Κίμων», στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Η φρεγάτα «Κίμων» αποστέλλεται μεταξύ άλλων, από την Ελλάδα στην Κύπρο, ύστερα από την επίθεση που δέχθηκε βάση στο Ακρωτήρι από ιρανικά drone.

Είναι η πρώτη φορά που η νεότευκτη φρεγάτα θα αναλάβει επιχειρησιακή δράση στο πεδίο, έναν μήνα μετά την έλευσή της στα ελληνικά ύδατα από το γαλλικό ναυπηγείο όπου χτίστηκε.

Το απόλυτο «όπλο» του Πολεμικού Ναυτικού

Πρόκειται για ένα σύγχρονο πολεμικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης κλάσης 4.500 τόνων, σχεδιασμένο και ναυπηγημένο από τη Naval Group, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και πολλαπλασιάζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ελληνικού στόλου σε ολόκληρο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων.

Η φρεγάτα «Κίμων» έχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο κι απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Διαθέτει προηγμένες δυνατότητες αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και αντιαποβατικού πολέμου, καθώς και δυνατότητες υποστήριξης και προβολής ειδικών δυνάμεων.

Είναι εξοπλισμένη με τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στους τομείς των ραντάρ, των σόναρ και του ηλεκτρονικού πολέμου, προσφέροντας στη φρεγάτα αυξημένη επίγνωση τακτικής κατάστασης, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού απειλών και υψηλό επίπεδο αυτοπροστασίας. Ο συνδυασμός αισθητήρων και συστημάτων μάχης καθιστά την «Κίμων» ένα ολοκληρωμένο κέντρο ναυτικής ισχύος, ικανό να επιχειρεί αυτόνομα ή να αναλαμβάνει ρόλο ναυαρχίδας δύναμης κρούσης.

Με μήκος περίπου 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων, η φρεγάτα συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με εξαιρετική ευελιξία και αυτονομία, επιτρέποντας παρατεταμένες αποστολές σε μεγάλες αποστάσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές δυνατότητες

Ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL UAV)

Κύριος οπλισμός

32 πύραυλοι Aster (MBDA)

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3C (MBDA)

Σύστημα RAM

Τορπίλες MU90 (Naval Group)

Πυροβόλο 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες

Αντιμέτρα CANTO (Naval Group)