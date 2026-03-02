Eurovision: Πόσες ψήφους συγκέντρωσε ο Akylas σε ημιτελικό και τελικό – Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Μέσα από το «Sing for Greece» της ΕΡΤ, ο Akylas πήρε το εισιτήριο της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη φετινή Eurovision. Από την πρώτη στιγμή, ο καλλιτέχνης με το «Ferto» έκανε γκελ στο κοινό και πλέον αποδεικνύεται με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) και της Κυριακής (1/3), η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, μέσα από την εκπομπή EurovisionGR, παρουσίασαν για πρώτη φορά τις συνολικές ψήφους που έλαβαν οι 14 καλλιτέχνες του τελικού, καθώς και την κατάταξη που διαμόρφωσε τους 7+7 φιναλίστ στους δύο ημιτελικούς που είχαν προηγηθεί.

Α’ Ημιτελικός

Το Ferto συγκέντρωσε 13.714 ψήφους έναντι 4.329 της Marseaux και 3.703 που κατάφερε να μαζέψει ο Stylianos, κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη στην 3η θέση.

Akylas (13.714) Marseaux (4.329) Stylianos (3.703) Evangelia (3.239) Alexandra Sieti (3.207) Rosanna Mailan (2.143) Stefi (1.887)

Β’ Ημιτελικός

Στον δεύτερο ημιτελικό, ο Good Job Nicky ήταν εκείνος που ξεχώρισε με το Dark Side of the Moon κερδίζοντας 7.670 ψήφους.

Good Job Nicky (7.670) D3lta (5.461) ZAF (3.096) Μαρίκα (2.566) Koza Mostra (2.471) Leroybroughtflowers (2.217) Mikay (1.889)

Στον τελικό του «Sing for Greece» καταμετρήθηκαν συνολικά 162.272 ψήφοι από 62 χώρες, οι περισσότερες προερχόμενες από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Ο Akylas στέφθηκε μεγάλος νικητής, σημειώνοντας 59.834. Ο Good Job Nicky ακολούθησε με 26.955, ο D3lta (17.559), η Marseaux (11.642) και η Evangelia (10.227).