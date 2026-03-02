Eurovision: Πόσες ψήφους συγκέντρωσε ο Akylas σε ημιτελικό και τελικό – Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Η ΕΡΤ δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα των ημιτελικών και του τελικού του «Sing for Greece»…
Μέσα από το «Sing for Greece» της ΕΡΤ, ο Akylas πήρε το εισιτήριο της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη φετινή Eurovision. Από την πρώτη στιγμή, ο καλλιτέχνης με το «Ferto» έκανε γκελ στο κοινό και πλέον αποδεικνύεται με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.
Το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) και της Κυριακής (1/3), η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, μέσα από την εκπομπή EurovisionGR, παρουσίασαν για πρώτη φορά τις συνολικές ψήφους που έλαβαν οι 14 καλλιτέχνες του τελικού, καθώς και την κατάταξη που διαμόρφωσε τους 7+7 φιναλίστ στους δύο ημιτελικούς που είχαν προηγηθεί.
Α’ Ημιτελικός
Το Ferto συγκέντρωσε 13.714 ψήφους έναντι 4.329 της Marseaux και 3.703 που κατάφερε να μαζέψει ο Stylianos, κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη στην 3η θέση.
- Akylas (13.714)
- Marseaux (4.329)
- Stylianos (3.703)
- Evangelia (3.239)
- Alexandra Sieti (3.207)
- Rosanna Mailan (2.143)
- Stefi (1.887)
Β’ Ημιτελικός
Στον δεύτερο ημιτελικό, ο Good Job Nicky ήταν εκείνος που ξεχώρισε με το Dark Side of the Moon κερδίζοντας 7.670 ψήφους.
- Good Job Nicky (7.670)
- D3lta (5.461)
- ZAF (3.096)
- Μαρίκα (2.566)
- Koza Mostra (2.471)
- Leroybroughtflowers (2.217)
- Mikay (1.889)
Στον τελικό του «Sing for Greece» καταμετρήθηκαν συνολικά 162.272 ψήφοι από 62 χώρες, οι περισσότερες προερχόμενες από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Ο Akylas στέφθηκε μεγάλος νικητής, σημειώνοντας 59.834. Ο Good Job Nicky ακολούθησε με 26.955, ο D3lta (17.559), η Marseaux (11.642) και η Evangelia (10.227).