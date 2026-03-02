Κύπρος- Ακρωτήρι: Ηχούν σειρήνες, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, εκκενώνονται οι βάσεις

Λίγα λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου, περίπου 12 ώρες μετά την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση των Βρετανών με drone.

Δέκα λεπτά αργότερα οι εργαζόμενοι στην βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, αποχώρησαν μαζικά κι εντός της στρατιωτικής εγκατάστασης παρέμεινε το εξουσιοδοτημένο στρατιωτικό προσωπικό.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους.

Philnews.com

Την ίδια στιγμή, πάνω από την περιοχή πετούσαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ η κίνηση στους δρόμους είναι μηδενική, καθώς όλοι οι κάτοικοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους κι έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους.

Εκκενώνεται πλήρως ο δήμος Κουρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται ο Φιλελεύθερος, δόθηκαν οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικό της Κύπρου στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση.

Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται να απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη από τη Βάση Ακρωτηρίου.

