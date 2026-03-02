«Το Ιράν απειλεί τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή»: Κοινό ανακοινωθέν από τις Χώρες του Κόλπου

Οι ενέργειες του Ιράν στην περιοχή αντιπροσωπεύουν μια «επικίνδυνη κλιμάκωση», η οποία απειλεί τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αναφέρει κοινή δήλωση των ΗΠΑ και έξι συμμαχικών κρατών του Κόλπου.

«Η στοχοποίηση αμάχων και κρατών που δεν εμπλέκονται σε εμπόλεμες περιοχές αποτελεί απερίσκεπτη συμπεριφορά που υπονομεύει τη σταθερότητα», αναφέρει η δήλωση - που κοινοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Η δήλωση -που δημοσιεύτηκε αρχικά στα αραβικά- εκδόθηκε από κοινού από το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, την Ιορδανία, τα ΗΑΕ και τις ΗΠΑ. Λένε ότι «επιβεβαιώνουν το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα» καθώς συνεχίζονται οι φαινομενικές ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή.

Αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Ιράκ (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν), την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ.