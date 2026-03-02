Ο Λίβανος απαγορεύει τη στρατιωτική δράση της Χεζμπολάχ - «Στόχος μας ο αρχηγός της» λέει το Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, γνωστοποίησε ότι ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είναι ο στόχος, αφού η ένοπλη ομάδα εκτόξευσε ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας

Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ σε συγκέντρωση έξω από την ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό του Λιβάνου, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

AP/Hassan Ammar
Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει χαρακτηρίσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ «παράνομες πράξεις» και έχει απαιτήσει από την οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της. Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναουάφ Σαλάμ ανακοίνωσε οτι απορρίπτει οποιεσδήποτε στρατιωτικές ενέργειες ξεκινούν από το λιβανέζικο έδαφος εκτός του πλαισίου των νόμιμων θεσμών.

«Απαγορεύουμε τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ και περιορίζουμε τον ρόλο της στην πολιτική σφαίρα και απαιτούμε από τους στρατιωτικούς θεσμούς να το εφαρμόσουν αυτό», δήλωσε ο Σαλάμ. Ο Σαλάμ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης για κατάπαυση του πυρός που θα επιτευχθεί με το Ισραήλ το 2024 και για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Όποιος ακολουθήσει τον Χαμενεΐ θα βρεθεί δίπλα του στην κόλαση»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εν τω μεταξύ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στοχευμένη επιδρομή εναντίον ενός ανώτερου στελέχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίχ της Βηρυτού, καθώς ο στρατός προετοιμάζεται για συνεχιζόμενες μάχες σε πολλαπλά μέτωπα και για ένα περιορισμένο άνοιγμα του ισραηλινού εναέριου χώρου.

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε ότι η επιδρομή είχε ως στόχο έναν ανώτερο τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στο οχυρό της νότιας Βηρυτού. Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από το σημείο στην Νταχίχ, ένα γνωστό κέντρο της Χεζμπολάχ.

«Η τρομοκρατική οργάνωση θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τους πυροβολισμούς εναντίον του Ισραήλ, και ο Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος αποφάσισε να βάλει φωτιά υπό ιρανική πίεση, αποτελεί από τώρα και στο εξής στόχο εξάλειψης», δήλωσε ο Κατζ. «Όποιος ακολουθήσει το μονοπάτι του Χαμενεΐ θα βρεθεί δίπλα του στα βάθη της κόλασης με τα υπόλοιπα εξοντωμένα μέλη του άξονα του κακού».

