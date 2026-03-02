Κολωνός: Για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατηγορείται ο 38χρονος

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 38χρονου, που φέρεται να σκότωσε την έγκυο σύντροφο του στον Κολωνό, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ειδικότερα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για διακοπή κύησης, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, η οποία φέρεται να συνίσταται σε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, του αποδίδεται και η παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία ώστε να προετοιμάσει την απολογία του.

