Παναθηναϊκός AKTOR: Έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Κέντρικ Ναν
Σοβαρός ο τραυματισμός του Αμερικανού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό, καθώς διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά.
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Ο Κέντρικ Ναν το διάστημα που αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του Game 5 των τελικών, ήταν με σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Αμερικανός έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά. Όσο του επιτράπηκε να αγωνιστεί, αλλά και στα όσα έγιναν μετά με την επίθεση που δέχτηκε από τον Τζόουνς, ήταν με αυτό το πρόβλημα.
Ο Αμερικανός μάλιστα, αναχώρησε πριν την υπόλοιπη αποστολή των «πράσινων» από το ΣΕΦ. Πήγε στο ΥΓΕΙΑ και έκανε εξετάσεις. Διαπιστώθηκε πως έχει ένα κάταγμα στα πλευρά.
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