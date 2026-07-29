Γιατί η μετοχή της ΑΚΤΟR αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες

Snapshot Η ΑΚΤΟR διαθέτει ένα από τα πιο ελκυστικά αναπτυξιακά προφίλ στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €650 εκατ. και η έκδοση ομολόγου €300 εκατ. ενίσχυσαν τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου πάνω από €1,2 δισ., προσφέροντας χρηματοοικονομική ευελιξία.

Ο δείκτης Net Debt/EBITDA εκτιμάται στο 1,3x για το 2025, πολύ χαμηλότερος από αυτόν των ανταγωνιστών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντικό discount (περίπου 27%-33%) σε σχέση με άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρίες υποδομών, παρά τα ανώτερα θεμελιώδη μεγέθη της.

Οι τεχνικές πιέσεις στις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης δεν αντικατοπτρίζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρίας, που παραμένουν θετικές. Snapshot powered by AI

Η σημαντική αύξηση του free float της ΑΚΤΟR, μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υπερέβη το 30% του προϋφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη δομή της συναλλαγής (ουσιαστικά ένα re-IPO), δημιουργεί μια μοναδική δυναμική για τη μετοχή.

Η παρουσία βραχυπρόθεσμων και event-driven επενδυτών είναι αναμενόμενο να οδηγήσει σε τεχνικές πιέσεις κατά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, χωρίς αυτές να αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρίας.

Από πλευράς θεμελιωδών μεγεθών, η ΑΚΤΟR διαθέτει σήμερα, με σημαντική διαφορά, ένα από τα πιο ελκυστικά αναπτυξιακά προφίλ μεταξύ των εταιριών υποδομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Το υψηλό ποσοστό εξασφαλισμένης λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), οι πρωτοφανείς ρυθμοί ανάπτυξης που αναμένεται να καταγράψει ο όμιλος τα επόμενα χρόνια, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή του βάση, δεν αντικατοπτρίζονται στην τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €650 εκατ. και της έκδοσης του ομολόγου ύψους €300 εκατ., τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου αναμένεται να υπερβούν τα €1,2 δισ., προσφέροντας εξαιρετική χρηματοοικονομική ευελιξία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Παράλληλα, ο δείκτης Net Debt/EBITDA για το 2025, προσαρμοσμένος για τις δύο συναλλαγές, διαμορφώνεται περίπου στο 1,3x, επίπεδο που συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών και είναι πολλαπλάσια χαμηλότερο από εκείνο των περισσότερων εγχώριων ανταγωνιστών.

H εικόνα από πλευράς αποτίμησης

Από πλευράς αποτίμησης, η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, η ΑΚΤΟΡ διαπραγματεύεται με δείκτη Enterprise Value προς EBITDA μικρότερο από 8x, όταν οι αντίστοιχοι πολλαπλασιαστές διαμορφώνονται περίπου στις 12x για τις εισηγμένες ελληνικές εταιρίες του κλάδου και στις 11x για τις ευρωπαϊκές εταιρίες υποδομών. Η μετοχή, επομένως, διαπραγματεύεται με discount περίπου 33% έναντι των εγχώριων ομοειδών και περίπου 27% έναντι των ευρωπαϊκών εταιριών, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει ανώτερους ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντικά ισχυρότερο ισολογισμό.

Η τρέχουσα εικόνα της μετοχής φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη συναλλαγή και όχι από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της εταιρίας. Καθώς οι βραχυπρόθεσμες αυτές πιέσεις σταδιακά απορροφώνται από την αγορά, η αποτίμηση της ΑΚΤΟΡ έχει σημαντικά περιθώρια σύγκλισης προς τα επίπεδα των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιριών.

Με βάση τα παραπάνω, η σημερινή αποτίμηση της ΑΚΤΟR δεν φαίνεται να αντανακλά ούτε την ποιότητα του ισολογισμού της, ούτε τις προοπτικές κερδοφορίας της, ούτε το αναπτυξιακό της προφίλ. Αντιθέτως, δημιουργεί μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό κλάδο των υποδομών

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