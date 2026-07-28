Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σενάριο όπου η θερμοκρασία υποχωρεί τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια επανέρχεται ανοδικά

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία
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Ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι χωρίς ακραίες καταστάσεις, χαρακτηρίζει την φετινή θερινή περίοδο ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στα social media εξηγεί για τον καιρό των επομένων ημερών :

Οι χάρτες συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης δείχνουν ότι το επεισόδιο των ημερών αυτών είναι ήπιας έντασης ως προς τις συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος. Η μεταφορά της σκόνης γίνεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μόνο τοπικά παρατηρούνται ελαφρώς αυξημένες τιμές στην επιφάνεια. Αντίστοιχα, και οι εκτιμήσεις άλλων κέντρων αναφέρουν ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται σε ύψος, ενώ κοντά στο έδαφος οι τιμές παραμένουν γενικά χαμηλές ή οριακά αυξημένες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα, το φαινόμενο προβλήθηκε έντονα από αρκετά μέσα ενημέρωσης και ορισμένους μετεωρολόγους. Η παρουσία αφρικανικής σκόνης ασφαλώς αποτελεί ένα μετεωρολογικό γεγονός που αξίζει αναφοράς, όμως στην παρούσα περίπτωση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν εικόνα έντονης επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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Συνεπώς, απαιτείται διάκριση ανάμεσα στην οπτική παρουσία της σκόνης στην ατμόσφαιρα και στις πραγματικές συγκεντρώσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα.

Όσον αφορά την εξέλιξη της θερμοκρασίας, τα ensemble διαγράμματα του kolydas.eu παρουσιάζουν κοινή τάση στις τρεις μεγάλες πόλεις:

-Αθήνα: Μετά τη σημερινή θερμή περίοδο ακολουθεί αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται σταδιακή επάνοδος προς τους 36–38°C, χωρίς σαφείς ενδείξεις για οργανωμένο επεισόδιο καύσωνα.

-Θεσσαλονίκη: Η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και στη συνέχεια ανακάμπτει σταδιακά, με τις μέγιστες να πλησιάζουν τους 37–38°C προς το τέλος του δεκαημέρου.

-Λάρισα: Παρουσιάζει την εντονότερη άνοδο από τις τρεις πόλεις μετά την πρόσκαιρη δροσιά, με πιθανές μέγιστες κοντά στους 39°C, ωστόσο και εδώ δεν διαφαίνεται επίμονη περίοδος ακραίων θερμοκρασιών που να χαρακτηρίζει έναν ισχυρό καύσωνα.

Συμπέρασμα: Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σενάριο όπου η θερμοκρασία υποχωρεί τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια επανέρχεται ανοδικά, χωρίς όμως να προκύπτουν, προς το παρόν, ενδείξεις για παρατεταμένο ή ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Η εξέλιξη των επόμενων ημερών θα πρέπει να παρακολουθείται, καθώς μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας μπορούν να μεταβάλουν την ένταση της θερμής εισβολής.

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