Μια παραλία στην Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο
Άλλη μια σημαντική διάκριση για την Κρήτη έρχεται από το εξωτερικό, αφού μια από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες του νησιού έλαβε μια διεθνή αναγνώριση.
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Μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Κρήτη έρχεται μέσα από τη νέα λίστα του CNN με τις 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Κόκκινη Άμμος στα Μάταλα.
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