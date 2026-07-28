Μια παραλία στην Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο

Μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Κρήτη έρχεται μέσα από τη νέα λίστα του CNN με τις 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Κόκκινη Άμμος στα Μάταλα.

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