Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της

Μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε πρόσφατα στο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια μιας γαμήλιας δεξίωσης, όπου η αδελφή του γαμπρού έκανε μια αφιέρωση στον αδελφό της. 

Newsbomb

Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της
ΕΛΛΑΔΑ
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Ο λόγος για την Ελεάννα Νύκταρη, η οποία επέλεξε να προσφέρει ένα προσωπικό και ξεχωριστό δώρο γάμο, αφού του «χάρισε» ένα τραγούδι γραμμένο αποκλειστικά για εκείνον.

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