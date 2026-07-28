Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της

Ο λόγος για την Ελεάννα Νύκταρη, η οποία επέλεξε να προσφέρει ένα προσωπικό και ξεχωριστό δώρο γάμο, αφού του «χάρισε» ένα τραγούδι γραμμένο αποκλειστικά για εκείνον.

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