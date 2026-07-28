Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος
Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Τρίτης, ύστερα από σύγκρουση που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο Ι.Χ.
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, στο ύψος του Προφήτη Ηλία, όταν δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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