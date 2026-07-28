Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο μητέρα και βρέφος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, στο ύψος του Προφήτη Ηλία, όταν δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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