Φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτιο θρίλερ μετά από αναζωπύρωση - «Θα έχουμε δύσκολο βράδυ»

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο συνεχίζει να προκαλεί μεγάλες δυσκολίες λόγω αναζωπυρώσεων και ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενισχυθούν τη νύχτα.

Στο μέτωπο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, με επτά οχήματα, τέσσερις πεζοπόρες ομάδες και εναέρια μέσα, ενώ αναμένονται επιπλέον δυνάμεις.

Οι περιοχές Αγίου Χαραλάμπους, Δαφνών και Ανερατζάς παραμένουν οι κύριες εστίες με δύσβατο έδαφος και διάσπαρτες φλόγες.

Σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους σώθηκαν από θαύμα, ενώ έχουν εκδοθεί προληπτικές οδηγίες απομάκρυνσης μέσω μηνυμάτων 112 για κάτοικους σε κοντινές περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικημένες ζώνες ή εγκλωβισμένα άτομα, αλλά η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των ισχυρών ανέμων. Snapshot powered by AI

Δύσκολη νύχτα αναμένεται στην Πάρο, καθώς η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις αναζωπυρώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αναμένεται να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, φτάνοντας ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ.

«Θα έχουμε δύσκολο βράδυ», ανέφερε στο Newsbomb ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, Χαρίλαος Γιουρτζίδης, περιγράφοντας τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

«Η φωτιά εκεί που σβήνει και φαίνεται ότι βρίσκεται σε ύφεση, κάνει ξανά αναζωπυρώσεις, γιατί υπάρχoυν ισχυροί άνεμοι. Αν πέσει ο άνεμος πιστεύουμε ότι θα την περιορίσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στις πρώτες μεσημβρινές ώρες, στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους στο Καμπί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε κοντά στον ΧΥΤΑ της περιοχής και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Για την αντιμετώπισή της έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο μέτωπο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, με τέσσερις αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και εθελοντές. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε ρόλο συντονισμού.

Παράλληλα, παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών αρχών, ενώ επιπλέον δυνάμεις μεταβαίνουν στο νησί ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά και τη Σύρο. Συγκεκριμένα, αναμένονται ακόμη 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Οι περιοχές του Αγίου Χαραλάμπους, των Δαφνών και της Ανερατζάς παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς πρόκειται για δύσβατα σημεία όπου υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες εστίες.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα, ενώ νωρίτερα το απόγευμα η φωτιά είχε παρουσιάσει εικόνα μερικού ελέγχου. Ωστόσο, οι αναζωπυρώσεις και οι δυνατοί άνεμοι επανέφεραν την ανησυχία.

Από θαύμα σώθηκαν σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, καθώς σύμφωνα με το parianostypos οι φλόγες πέρασαν πολύ κοντά, κατακαίγοντας τη γύρω περιοχή. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, χωρίς όμως να συγκροτούν οργανωμένο οικισμό.

Για την προστασία των κατοίκων εστάλησαν μηνύματα από το 112 με οδηγίες προληπτικής απομάκρυνσης. Οι κάτοικοι στο Καμάρι κλήθηκαν να μετακινηθούν προς την Αλυκή, ενώ αντίστοιχη οδηγία δόθηκε για τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος – Καμπί, Μπουγάδος και Ανερατζιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα.

Η ανησυχία, ωστόσο, παραμένει καθώς οι άνεμοι φτάνονουν κατά διαστήματα τα 7 με 8 μποφόρ. Από τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται νέο κύμα ενίσχυσης των ανέμων, γεγονός που κρατά σε επιφυλακή όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί.

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