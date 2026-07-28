Φωτιά στην Πάρο: Δύσκολη μάχη με ανέμους και αναζωπυρώσεις για να σβήσει πριν πέσει το σκοτάδι

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δυσκολεύεται η κατάσβεση λόγω ανέμων έως 7 μποφόρ με συνεχείς αναζωπυρώσεις

Φωτιά στην Πάρο: Δύσκολη μάχη με ανέμους και αναζωπυρώσεις για να σβήσει πριν πέσει το σκοτάδι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στην Πάρο ξέσπασε στον ΧΥΤΑ Αγίου Χαραλάμπους και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές όπως το Καμάρι, η Αλυκή και το Καμπί.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, 9 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εθελοντές και ενισχύσεις από Νάξο, Σύρο και Αθήνα.
  • Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δυσκολεύεται η κατάσβεση λόγω ανέμων έως 7 μποφόρ με συνεχείς αναζωπυρώσεις.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα ή κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου στην Πάρο, στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους στο Καμπί.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ της περιοχής και, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί, πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Για την προστασία των πολιτών εστάλησαν μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από δύο περιοχές.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι στην περιοχή Καμάρι κλήθηκαν να μετακινηθούν προς την Αλυκή, ενώ αντίστοιχη οδηγία δόθηκε στους κατοίκους στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος - Καμπί, Μπουγάδος και Ανερατζιά.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας της Πάρου, Χαρίλαος Γιουρτζίδης, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξαιτίας των ανέμων.

«Η φωτιά εκεί που σβήνει και φαίνεται ότι βρίσκεται σε ύφεση, κάνει ξανά αναζωπυρώσεις, γιατί υπάρχει πολύς αέρας. Αν πέσει ο άνεμος μέχρι το βράδυ, πιστεύουμε ότι θα την έχουμε περιορίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως εξήγησε, στο νησί έχουν φτάσει ενισχύσεις από άλλες περιοχές, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών.

«Έχουν έρθει δυνάμεις από τη Νάξο, τη Σύρο και την Αθήνα, ενώ έχουμε και αρκετούς εθελοντές από το νησί που βοηθούν στην προσπάθεια κατάσβεσης», σημείωσε ο αντιδήμαρχος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για κίνδυνο σε κατοικημένη περιοχή, ούτε για εγκλωβισμένα άτομα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ συνεχώς καταφτάνουν νέες ενισχύσεις στο νησί.

φωτια παρος

Στο μέτωπο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Στην προσπάθεια συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον ενισχύσεις με δυνάμεις που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά. Συγκεκριμένα, αναμένεται να φτάσουν 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο, 4 πυροσβέστες με δύο οχήματα από τη Νάξο, καθώς και 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ).

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ιωάννης Αρτοποιός, έκανε λόγο για μια δύσκολη πυρκαγιά, η οποία αντιμετωπίζεται σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

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