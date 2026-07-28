Φωτιά στην Πάρο: Εκκενώνονται περιοχές – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 28ης Ιουλίου στην περιοχή Καμπί της Πάρου, κοντά στον ΧΥΤΑ.

Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ένα ελικόπτερο, δύο αεροσκάφη και ενισχύσεις από τη Νάξο.

Ο Δήμος Πάρου συνδράμει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου στην κατάσβεση της φωτιάς.

Έχει σταλεί προληπτικό μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων προς τον οικισμό της Αλυκής λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τον περιορισμό της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου στην περιοχή Καμπί της Πάρου, στη θέση όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται για την αντιμετώπισή της.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:30 σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο δύο πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή, εστάλη μήνυμα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, με οδηγία να απομακρυνθούν προληπτικά προς τον οικισμό της Αλυκής.

Ακολούθησε και νέο SMS από το 112 για εκκένωση του οικισμού Καμάρι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

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