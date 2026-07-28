Φωτιές στη Γαλλία - Έλληνας πυρομετεωρολόγος εξηγεί το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus

Snapshot Η πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία δημιούργησε το σπάνιο φαινόμενο pyrocumulonimbus, μετατρέποντας τη στήλη καπνού σε καταιγίδα με κεραυνούς που πυροδότησαν νέες φωτιές.

Το pyrocumulonimbus είναι ένα ανατροφοδοτούμενο σύστημα φωτιάς-ατμόσφαιρας που παράγει βίαιους ανέμους και καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Το φαινόμενο είναι σπάνιο στην Ευρώπη και έχει παρατηρηθεί κυρίως στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, ενώ η πυρκαγιά στη Γαλλία ήταν η πρώτη που το προκάλεσε στη χώρα.

Η αύξηση των καυσώνων και της ξηρασίας στην Ευρώπη, λόγω κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση ακραίων πυρκαγιών και σχηματισμό pyrocumulonimbus.

Το σύννεφο pyrocumulonimbus επηρεάζει την κατεύθυνση και τη συμπεριφορά της φωτιάς, δημιουργώντας νέες εστίες και αυξάνοντας τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης. Snapshot powered by AI

«Όταν μια δασική πυρκαγιά φτάνει στο σημείο να «γεννά» έναν πυροσωρειτομελανία (pyroCb), παύει να είναι μια απλή πυρκαγιά. Μετατρέπεται σε ένα ανατροφοδοτούμενο σύστημα φωτιάς-ατμόσφαιρας με ακραία πυρική συμπεριφορά, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται κατά μέτωπο», ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο Associated Press για τις φωτιές στη Γαλλία, ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος,

Όπως αναφέρει το Associated Press, η πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία εντάθηκε τόσο πολύ, ώστε η στήλη καπνού της μετατράπηκε σε καταιγίδα, δημιουργώντας κεραυνούς που χτύπησαν το έδαφος και πυροδότησαν νέες πυρκαγιές πέρα από την αρχική εστία, σύμφωνα με γαλλικές αρχές.

Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι η πυρκαγιά δεν τροφοδοτούνταν πλέον απλώς από τις καιρικές συνθήκες. Δημιουργούσε τις δικές της. Το καταιγιστικό σύννεφο παρήγαγε επίσης βίαιους, απρόβλεπτους ανέμους, ικανούς να κατευθύνουν τις φλόγες προς νέες κατευθύνσεις.

Το σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο, που ονομάζεται πυροκουμουλονίμπους (pyrocumulonimbus) ή pyroCb, είναι σπάνιο στην Ευρώπη και έχει καταγραφεί συχνότερα στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, όπου εμφανίζεται μόνο πάνω από μερικές από τις πιο ακραίες πυρκαγιές. Η εθνική ομοσπονδία πυροσβεστών της Γαλλίας δήλωσε ότι δεν είχε καταγράψει ποτέ πριν τέτοιο φαινόμενο στη χώρα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο Saumos στις 22 Ιουλίου και έκτοτε έχει κατακαύσει περισσότερα από 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα (162 τετραγωνικά μίλια) δασών και θαμνώδους βλάστησης, έχει προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει περισσότερα από 240 σπίτια και έχει αναγκάσει 220.000 ανθρώπους να εκκενώσουν την περιοχή της Gironde.

Περίπου στις 6:20 μ.μ. της Παρασκευής, δύο ημέρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, η περιφερειακή υπηρεσία πυροσβεστικής και διάσωσης ανέφερε ότι είχε δημιουργηθεί ένα πυροκουμουλόνιμπους. Το σύννεφο εξασθένησε κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς αυξήθηκε η υγρασία, και στη συνέχεια σχηματίστηκε ξανά αρκετές φορές.

Ένα ηλεκτρισμένο μαύρο καταιγιστικό σύννεφο

Επανειλημμένα, η θερμότητα και ο καπνός εκτοξεύονταν προς τα πάνω σχηματίζοντας ένα τεράστιο μαύρο καταιγιστικό σύννεφο, ηλεκτρισμένο και φωτισμένο από μέσα.

«Φανταστείτε μια φωτιά κατασκήνωσης τόσο μεγάλη και καυτή, ώστε ο καπνός που αναδύεται από αυτήν να μετατρέπεται σε ένα σύννεφο που μοιάζει με καταιγίδα», δήλωσε ο Θεόδωρος Γιαννάρος, μετεωρολόγος πυρκαγιών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

«Αυτό είναι ένα pyroCb — ένα καταιγιστικό σύννεφο που γεννιέται από την έντονη θερμότητα που παράγει μια πυρκαγιά δάσους»

Όπως αναφέρει το AP, δεν αρκεί μόνο μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θερμοκρασία στην οποία σχηματίζεται, είπε ο κ. Γιαννάρος. Αυτό που απαιτείται είναι το είδος της ατμόσφαιρας που ευνοεί την ανάπτυξη ξηρών καταιγίδων — πολύ ζεστός, πολύ ξηρός αέρας κοντά στο έδαφος, με πιο δροσερό και υγρό αέρα από πάνω του.

Ο ζεστός αέρας, γεμάτος καπνό και υγρασία, ανεβαίνει τότε ραγδαία από τις φλόγες. Καθώς ανεβαίνει και ψύχεται, ο υδρατμός συμπυκνώνεται γύρω από σωματίδια τέφρας. Πάνω από το όριο πάγωσης, τα σταγονίδια μετατρέπονται σε κρυστάλλους πάγου, των οποίων οι συγκρούσεις διαχωρίζουν τα ηλεκτρικά φορτία, όπως σε μια συνηθισμένη καταιγίδα. Ακολουθούν κεραυνοί και περισσότερη καταστροφή. Κάτω από αυτή την καταιγίδα βρίσκεται ένα τοπίο ήδη έτοιμο να καεί.

Το σύννεφο, στη συνέχεια, ενισχύει την καταστροφή που το δημιούργησε. Ο ανερχόμενος αέρας τραβά ισχυρούς ανέμους προς τη φωτιά, ενώ τα καθοδικά ρεύματα στέλνουν ριπές ανέμου πίσω στην επιφάνεια. Αυτές οι μεταβολές μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση των φλογών, να τις χωρίσουν σε διάφορα μέτωπα ή να τις στείλουν να ορμήξουν προς μια νέα κατεύθυνση.«Είναι ένας κύκλος ανατροφοδότησης, όχι ένα μονόδρομο φαινόμενο», εξήγησε ο κ. Γιαννάρος. «Μόλις σχηματιστεί, το σύννεφο γίνεται το δικό του μετεωρολογικό σύστημα, που βρίσκεται πάνω από τη φωτιά και καθιστά πιο δύσκολη την πρόβλεψή της».

Τα συστήματα αυτά μπορούν επίσης να δημιουργήσουν στροβιλιζόμενες στήλες φλόγας — συνήθως έναν «πυρικό στροβιλισμό», τον οποίο ο κ. Γιαννάρος περιγράφει ως μια «διαβολική σκόνη» φτιαγμένη από φωτιά και θερμότητα αντί για σκόνη.

Οι πραγματικοί ανεμοστρόβιλοι είναι πιο σπάνιοι, αν και ένας χτύπησε το Ρέντινγκ της Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς «Carr Fire» του 2018 με ανέμους ισοδύναμους με EF-3, σκοτώνοντας έναν επιθεωρητή πυρκαγιών. Για τους πυροσβέστες, οι οδοί διαφυγής μπορεί να κλείσουν χωρίς προειδοποίηση καθώς εμφανίζονται νέες εστίες πυρκαγιάς πέρα από τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό τους. Η άμεση επίθεση μπορεί να καταστεί αδύνατη, αναγκάζοντας τα πληρώματα να υποχωρήσουν και να υπερασπιστούν τις κοινότητες.

Ο κίνδυνος, όπως είπε ο Θοδωρής Γιαννάρος, είναι η φωτιά να κινείται ταχύτερα από ό,τι μπορεί να οργανωθεί η εκκένωση. Μέχρι τώρα, τα pyroCbs αποτελούσαν ουσιαστικά ένα φαινόμενο της Αυστραλίας και της Βόρειας Αμερικής. Μόνο ο Καναδάς κατέγραψε το ρεκόρ των 142 τέτοιων φαινομένων το 2023.

Στην Ευρώπη, τα pyroCbs ήταν σπάνια. Η Πορτογαλία κατέγραψε ένα κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας περιόδου πυρκαγιών του 2017. Τώρα η Γαλλία προστέθηκε στον κατάλογο. Η ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στη Γη — περίπου διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής «Κοπέρνικος» της ΕΕ και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό — με τους καύσωνες να γίνονται όλο και πιο συχνές και έντονες και την ξηρασία να εξαπλώνεται στο νότο, μετατρέποντας τα δάση σε καύσιμο.

Οι θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες δίνουν στις ακραίες πυρκαγιές περισσότερες ευκαιρίες να σχηματιστούν, τόνισε ο κ. Γιαννάρος, αλλά οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην διαθέτουν επαρκή μακροπρόθεσμα δεδομένα για να διαπιστώσουν μια τάση.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ROSETTA στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό.Η πιο συνηθισμένη παρανόηση, είπε, είναι ότι το σύννεφο αποτελεί απλώς μια παρενέργεια. Όσο παραμένει πάνω από τις φλόγες, συμβάλλει στο να καθοριστεί πού θα εξαπλωθεί η πυρκαγιά στη συνέχεια.

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