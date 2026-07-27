Εικόνες Αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία: Νέος καύσωνας «απειλεί» να αναζωπυρώσει τα πύρινα μέτωπα

Snapshot Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί λόγω των πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης.

Οι πυρκαγιές προκαλούν το σπάνιο και επικίνδυνο φαινόμενο του πυροσωρείτη, που δημιουργεί καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και στροβίλους φωτιάς, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση.

Η κατάσταση στις πυρκαγιές του Μπορντό έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει εύθραυστη, με ενεργά μέτωπα και κίνδυνο αναζωπυρώσεων λόγω του επικείμενου καύσωνα.

Στην Ισπανία, περίπου 76.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί, ενώ η πυρκαγιά παραμένει ενεργή και εκτός ελέγχου, με τον πρωθυπουργό να προειδοποιεί για δύσκολες ώρες.

Η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις συνθήκες εξάπλωσης των πυρκαγιών, με την Ευρώπη να θεωρείται η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, καθιστώντας τέτοια ακραία επεισόδια πιο συχνά. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες και βίντεο από την Ισπανία και τη Γαλλία δείχνουν την εκτεταμένη καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι τεράστιες πυρκαγιές και στις δύο χώρες.

Οι πυρκαγιές έχουν κάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης και έχουν αναγκάσει τους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους σε μεγάλη κλίμακα.

A planted forest smolders as wildfires rage near Marcheprime, outside Bordeaux, France, Monday, July 27, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva)

Τεράστιες εκτάσεις της υπαίθρου έχουν καταστραφεί, μαζί με σπίτια και επιχειρήσεις.

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους και στις δύο χώρες.

Charred woodland smolders as wildfires rage near Marcheprime, outside Bordeaux, France, Monday, July 27, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva)

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Δορυφόροι δείχνουν την καταστροφή από τις πυρκαγιές κοντά στο Μπορντό. Τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Copernicus Sentinel-2 δείχνουν μεγάλες περιοχές με καμένα εδάφη κοντά στις ακτές.

Η τεράστια πυρκαγιά στην Ευρώπη είναι ένας σπάνιος και ιδιαίτερα επικίνδυνος τύπος φωτιάς, που μπορεί να δημιουργήσει τα δικά της καταιγιδοφόρα νέφη. Το πύρινο μέτωπο εξαπλώθηκε από την περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία έως τη δυτική Μαδρίτη στην Ισπανία, καταστρέφοντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης.

Οι αρχές κάνουν λόγο για μια «άνευ προηγουμένου» και «ιστορική» κατάσταση.

Το σπάνιο φαινόμενο του «πυροσωρείτη»

Οι ειδικοί περιγράφουν τη φωτιά ως ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται pyrocumulonimbus (πυροσωρειτομελανίας), δηλαδή ένα τεράστιο σύννεφο που δημιουργείται από την έντονη θερμότητα μιας μεγάλης πυρκαγιάς.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει τις δικές του καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και στροβίλους φωτιάς, καθιστώντας την πυρκαγιά εξαιρετικά απρόβλεπτη και δύσκολη να αντιμετωπιστεί.

«Είναι μια φωτιά που γίνεται ασταθής και ανεξέλεγκτη», δήλωσε στο AFP ο λοχαγός της πυροσβεστικής Νικολά Μπραζ, εξηγώντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μια καταιγίδα πυρκαγιάς που δημιουργείται από δασικές πυρκαγιές, η οποία παράγει ένα λαμπερό καυτό σύννεφο με τον δικό του καιρό: Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται πυροσωρειτομελανίτης, έχει συμβεί για πρώτη φορά στη Γαλλία - κατά τη διάρκεια των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Το νέφος, γνωστό και ως cumulonimbus flammagenitus, σχηματίζεται όταν ο αέρας κοντά στο έδαφος θερμαίνεται τόσο έντονα που ανεβαίνει γρήγορα μαζί με καπνό, υδρατμούς και τέφρα, συχνά αρκετά χιλιόμετρα ψηλά στη στρατόσφαιρα.

Εκεί, το μείγμα συναντά ψυχρότερες αέριες μάζες, δημιουργώντας το δικό του καιρικό σύστημα με ισχυρούς ανέμους που τροφοδοτούν περαιτέρω τη φωτιά. Οι κεραυνοί συχνά εκτοξεύονται από το νέφος στο έδαφος, συνοδευόμενοι από έναν βροντερό ήχο.Αυτοί οι δράκοι που βγάζουν φωτιά, όπως τους αποκαλεί η NASA, έχουν παρατηρηθεί κυρίως κατά τη διάρκεια ηφαιστειακών εκρήξεων και μαζικών πυρκαγιών στην Αυστραλία και τον Καναδά. Ενώ το φαινόμενο συμβαίνει εκεί τακτικά, είναι «άνευ προηγουμένου» στη Γαλλία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Eric Brocardi.

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«Αλλάζει συνεχώς με τον άνεμο»

Η κιτρινωπή ομίχλη δεν έχει κάνει πολλά για να αδειάσει την πολυσύχναστη οδό Rue Sainte-Catherine, έναν από τους κύριους εμπορικούς δρόμους του Μπορντό.

«Λερναία Ύδρα» τα πύρινα μέτωπα

Η τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται εδώ και μέρες προ των πυλών του Μπορντό έχει πλέον «λιγότερες ενεργές εστίες», «έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι αυτή η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να εμποδίσουν τις πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή της Ζιρόντ να απειλήσουν τη γαλλική πόλη Μπορντό, η οποία φιλοξενεί τον έκτο μεγαλύτερο μητροπολιτικό πληθυσμό της χώρας.

Αρκετές γύρω πόλεις έχουν εκκενωθεί, αλλά η ίδια η πόλη δεν απειλείται προς το παρόν από τις πυρκαγιές, δήλωσε ο δήμαρχος Τόμας Καζενάβ στο BFMTV, αν και ένας κάτοικος περιέγραψε ότι παρέμεινε μέσα με τα παράθυρα κλειστά για να κρατήσει τον καπνό έξω και τον ουρανό να κιτρινίζει.

Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν εντός της μητροπολιτικής περιοχής της πόλης, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, και περίπου 270.000 από αυτούς ζουν εντός της ίδιας της πόλης.

Σημαντικοί οικισμοί υπήρχαν εδώ από τη Ρωμαϊκή εποχή, όταν ο συγγραφέας Αυσόνιος την περιέγραψε ως ένα από τα σπουδαία εκπαιδευτικά κέντρα της Γαλατίας.

Αυτή η πλούσια ιστορία, που καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια αιώνων ως λιμάνι και κόμβος πολιτιστικών ανταλλαγών, είναι ορατή σε όλη την πόλη, μεγάλο μέρος της οποίας αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα διάσημη για το κρασί που παράγει, μια παράδοση που χρονολογείται επίσης από τη ρωμαϊκή εποχή. Οι ποικιλίες κρασιού που παράγονται στην περιοχή, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Margaux, Sauternes και Médoc, είναι γνωστές ως μερικές από τις καλύτερες και πιο δημοφιλείς στον κόσμο.

Προς το παρόν, η σοδειά του 2026 αυτών των κρασιών είναι ασφαλής, δήλωσε ένας τοπικός εμπειρογνώμονας στο CNN. Οι αμπελώνες δεν έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές προς το παρόν και τα σταφύλια δεν είναι ακόμη αρκετά μεγάλα για να απορροφήσουν τον καπνό των πυρκαγιών - ένα φαινόμενο γνωστό στην οινοποίηση ως «καπνική κηλίδα», δήλωσε η Nicolle Croft, ειδικός στο κρασί και ξεναγός με έδρα το Μπορντό.

«Εχουμε λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό», δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ, εκπρόσωπος της Sdis 33.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνέζ περιέγραψε την κατάσταση ως πρωτοφανή, σημειώνοντας ότι η πυρκαγιά παρουσιάζει εξαιρετικά απρόβλεπτη συμπεριφορά.

«Είναι μια φωτιά που αυτοτροφοδοτείται και εξαπλώνεται προς διαφορετικές κατευθύνσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία ελέγχου της.

Παρά τη σχετική βελτίωση των τελευταίων ωρών, οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι άνεμοι εξασθένησαν και οι τοπικές βροχοπτώσεις βοήθησαν σε ορισμένα σημεία, ωστόσο ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ζιρόντ, Γουίλφριντ Σνεντέρ, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά παραμένει εύθραυστη.

Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει περίπου 42.000 εκτάρια, ενώ συνολικά οι πυρκαγιές στη Γαλλία από την αρχή του έτους έχουν κάψει περισσότερα από 1.150.000 στρέμματα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Νέος καύσωνας δυσκολεύει την κατάσβεση

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία.

Η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ξηρές συνθήκες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, Έρικ Μπροκάρντι, ανέφερε ότι για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πυρκαγιά θα απαιτούνταν «έντονες βροχοπτώσεις για τρεις ημέρες».

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France προβλέπει ότι οι υψηλές πιέσεις θα διατηρήσουν τον καιρό ξηρό και θερμό, με περιορισμένες πιθανότητες βροχής.

Απειλή για τους αμπελώνες του Μπορντό

Οι πυρκαγιές δημιουργούν ανησυχία και για τον ιστορικό αμπελώνα της περιοχής του Μπορντό.

Η μεγαλύτερη απειλή για την παραγωγή κρασιού δεν είναι μόνο η φωτιά, αλλά και ο καπνός. Τα σταφύλια μπορούν να απορροφήσουν ενώσεις από τον καπνό πριν από τη συγκομιδή, προκαλώντας αλλοίωση στη γεύση και στο άρωμα του κρασιού.

Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης, υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί σημαντικό μέρος της σοδειάς του 2026.

Μαζικές εκκενώσεις στη Ζιρόντ

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πληθυσμού στη Γαλλία, με περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις κατοικίες τους.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν περίπου 13.000 επιχειρήσεις, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να καλύψουν το κόστος επανεγκατάστασης των πληγέντων σε Ζιρόντ, Λαντ και Βαρ.

Σε μία από τις πολλές δραματικές στιγμές της επιχείρησης εκκένωσης, άλογα απελευθερώθηκαν από κέντρο ιππασίας, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα.

Μια κάτοικος της νότιας Γαλλίας, η Τζο Μπαρνς, περιέγραψε στο BBC τη στιγμή που είδε «έναν τοίχο από πορτοκαλί φλόγες» να κατεβαίνει προς το σπίτι της στην περιοχή Κοτινιάκ. Η οικογένειά της εγκατέλειψε το σπίτι για τέσσερις ημέρες, ενώ τελικά το κτίριο παρέμεινε ανέπαφο παρά την ολοκληρωτική καταστροφή της γύρω περιοχής.

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία ενδέχεται να μην σβήσουν πλήρως για μήνες, λένε οι αρχές

Οι πυρκαγιές που μαστίζουν περιοχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας ενδέχεται να μην σβήσουν για μήνες, ανακοίνωσαν οι πυροσβεστικές αρχές.

Η πυρκαγιά θα καίει για «αρκετές εβδομάδες, πιθανώς αρκετούς μήνες» προτού σβήσει πλήρως, δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανοτέλ της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL τη Δευτέρα.

Χρειάστηκαν μήνες για να σβήσει μια πυρκαγιά του 2022 στην ίδια περιοχή, και αυτή ήταν μικρότερης έκτασης, είπε.

Οι επόμενες δύο ημέρες θα είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, πριν επιστρέψουν οι συνθήκες καύσωνα την Τετάρτη, πρόσθεσε η Ανοτέλ.

Ισπανία: Δύσκολες ώρες και νέα μέτωπα

Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού των πυρκαγιών γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια.

Ορισμένοι ηλικιωμένοι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί από περιοχή δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, όμως οι αρχές προειδοποιούν ότι η μεγάλη πυρκαγιά παραμένει ενεργή και εκτός πλήρους ελέγχου.

Συνολικά, περίπου 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους στην Ισπανία, ενώ άλλοι 30.000 έχουν παραμείνει στα σπίτια τους με εντολή των αρχών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε για «δύσκολες και σύνθετες ώρες» που ακολουθούν, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 150.000 εκτάρια έχουν καεί στη χώρα από την αρχή του έτους, έκταση έξι φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Περισσότερα από 100 τετραγωνικά μίλια κάηκαν μόνο στην περιοχή της Μαδρίτης, λέει τοπικός αξιωματούχος

Μόνο στην περιοχή της Μαδρίτης, περίπου 28.000 εκτάρια (108 τετραγωνικά μίλια) έχουν καεί στις πυρκαγιές και περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί ή περιοριστεί στα σπίτια τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας της Μαδρίτης.

Υπάρχουν 13 δρόμοι και 17 νηπιαγωγεία κλειστά, επηρεάζοντας 309 μαθητές, ενώ 300 πυροσβέστες, 50 οχήματα και οκτώ αεροσκάφη μάχονται με τις φλόγες που απειλούν την περιοχή, δήλωσε η Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο.

21 δομές φροντίδας σε οίκους ευγηρίας έχουν επίσης εκκενωθεί, επηρεάζοντας περισσότερους από 1.300 ηλικιωμένους και ευάλωτα άτομα, είπε.

Η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει την κατάσταση

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί τις αρχικές εστίες των πυρκαγιών, όμως δημιουργεί τις συνθήκες που επιτρέπουν στις φλόγες να εξαπλώνονται ταχύτερα και να γίνονται πιο καταστροφικές.

Ένας υγρός χειμώνας δημιούργησε περισσότερη βλάστηση, ενώ η ξηρή άνοιξη και οι συνεχόμενοι καύσωνες μετέτρεψαν αυτή τη βλάστηση σε εύφλεκτη ύλη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την υγρασία στο έδαφος και στα δάση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι κάνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών ακόμη πιο απρόβλεπτη.

Η Ευρώπη θεωρείται η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια ακραία επεισόδια αναμένεται να γίνονται συχνότερα.

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