Γαλλία: Το χρονικό της πύρινης κόλασης από το Καπ Φερέ στο Μπορντό - «Είναι σαν πόλεμος...»

Snapshot Η πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, που ξέσπασε στις 22 Ιουλίου, απειλεί πλέον το Μπορντό, με τις φλόγες να κινούνται επικίνδυνα προς την πόλη.

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από τις περιοχές Gironde και Landes λόγω της ανεξέλεγκτης φωτιάς που έχει καταστρέψει πάνω από 200 σπίτια.

Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δουλεύοντας συνεχόμενα έως και 18 ώρες, ενώ ζητούν συνεχείς ενισχύσεις για να αντιμετωπίσουν τα πύρινα μέτωπα.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εκκένωση για την πόλη του Μπορντό, αλλά δέκα κοντινές πόλεις έχουν διαταχθεί να εκκενωθούν.

Οι καταστροφές στη φύση και στις υποδομές είναι εκτεταμένες, με τις επιπτώσεις να αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή για δεκαετίες. Snapshot powered by AI

Γίγαντας, τέρας, φωτιά-αποκάλυψη. Οι λέξεις δεν αρκούν για να περιγράψουν τον εχθρό με τον οποίο δίνουν μάχη τα τελευταία 24ωρα οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα της Γαλλίας. Μέρα και νύχτα, η μάχη είναι συχνά άνιση και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παγιδευμένοι από τις φλόγες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες και τον αποπνικτικό καπνό. Το FranceInfo κάνει αναδρομή σε τέσσερις ημέρες κόλασης με τους πυροσβέστες και τέσσερις ημέρες αγωνίας για τους εκτοπισμένους.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, το χειρότερο καλοκαιρινό σενάριο εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Ζιρόντ: μια πυρκαγιά ξέσπασε στο Σάουμος, συνοδευόμενη από ακραία ξηρασία, έντονη ζέστη και ισχυρούςανέμους που αναζωπύρωσαν τις φλόγες. Τα συστατικά για μια άνευ προηγουμένου και εκτός ελέγχου πυρκαγιά. Οι φλόγες απείλησαν στη συνέχεια τη χερσόνησο Καπ-Φερέ. Πυροσβέστες επί του εδάφους και εναέριες δυνάμεις μάχονταν με τις φλόγες. «Ειναι σαν πόλεμος, με κανόνια, αεροπλάνα και εμάς από πίσω, με τα...τουφέκια στα χαρακώματα», περιέγραψε ένας πυροσβέστης.

Πυροσβέστες σε όλα τα μέτωπα

Μετά τα δάση, οι φλόγες κατέκαψαν τα σπίτια σε μια γειτονιά του Lège-Cap-Ferret. Οι πυροσβέστες χρειάζονταν επειγόντως ενισχύσεις. «Έχουμε δύο σπίτια που θα παραδοθούν στις φλόγες αν αυτό δεν συμβεί σύντομα. Δεν θα επιλέξουμε, θα τα σώσουμε και τα δύο», αναφώνησε ένας πυροσβέστης. Σπίτια λίγο πιο μακριά φλέγονταν. Οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια, αλλά ήταν περικυκλωμένοι. « Δεν είμαστε αρκετοί, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι σαν πόλεμος», αναφώνησε ένας από αυτούς.

Οι πυροσβέστες μάχονταν σε όλα τα μέτωπα, καθώς 130 χιλιόμετρα νοτιότερα, στο Biscarrosse (Landes), μαινόταν μια δεύτερη πυρκαγιά. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, στις περιοχές της Gironde και της Landes, περισσότερα από 200 σπίτια είχαν καταστραφεί. Αντιμέτωπες με αυτές τις δύο ανεξέλεγκτες ςστίες, οι αρχές αποφάσισαν μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση εκκένωσης από ξηρά και θάλασσα. Συνολικά, 220.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. «Σήμανε συναγερμός και εγκαταλείψαμε τα σπίτια μας όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε », είπε μία γυναίκα εκείνη την εποχή.

Ορισμένες επιχειρήσεις εκκένωσης είναι ευαίσθητες, όπως αυτές που γίνονται σε οίκους ευγηρίας με ηλικιωμένους ενοίκους ή ασθενείς, όπως ένας 94χρονος άνδρας. «Όλοι είναι ασφαλείς, αυτό είναι το κύριο πράγμα. Το λέμε αυτό για να πάρουμε κουράγιο, αλλά είναι φρικτό », σχολίασε μία άλλη κάτοικος της περιοχής. Ίσα-ίσα που είχε χρόνο να μαζέψει μερικά υπάρχοντα - χαρτιά, ρούχα, τρόφιμα. Και χωρίς να κοιτάξει πίσω, άφησε πίσω το σπίτι της.

Συντετριμμένη, μια γυναίκα φοβάται ότι δεν θα βρει ποτέ αυτό που έχτισε μια ζωή. « Έξυσα τον πάτο του βαρελιού για να χτίσω εκείνο το σπίτι. Δούλεψα σκληρά για να έχουμε κάτι δικό μας. Γιατί ένα σπίτι αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη ζωή, και αφήσαμε τα πάντα μέσα σε αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα το ξαναβρούμε και αν θα το ξαναβρούμε ποτέ. Και τι θα απογίνουμε; » κλαίει.

Η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό

Οι πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα προς τα περίχωρα της ιστορικής γαλλικής πόλης Μπορντό , στην καρδιά των αμπελώνων της χώρας. Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, δήλωσε χθες Κυριακή (26/7) ότι η πυρκαγιά βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία εισόδου στην πρωτεύουσα.

«Έχουμε μια πυρκαγιά που δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και η οποία κινείται προς την κατεύθυνση της πόλης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 . «Η συνολική κατάσταση είναι πολύ δυσμενής, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι άνευ προηγουμένου». Ο Καζενάβ δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι δεν υπάρχουν σχέδια εκκένωσης του Μπορντό, του οποίου η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 850.000 κατοίκους. Ο Νούνιες δήλωσε ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να αξιολογούν την κατάσταση με ψυχραιμία και ρεαλιστική προσέγγιση.

Περίπου δέκα πόλεις στην μητροπολιτική περιοχή έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εν τω μεταξύ, οι πυρκαγιές εντείνονται. Οι πυροσβέστες είναι εξαντλημένοι. Η φωτιά με την οποία μάχονται είναι εξαιρετικά έντονη. Συχνά δίνουν μάχη για 18 ώρες συνεχόμενα πριν καταφέρουν να κοιμηθούν τρεις ώρες. «Παρόλο που είμαστε κουρασμένοι, τα δίνουμε όλα για τους ανθρώπους, για τους φίλους μας», εξηγεί ένας από αυτούς.

Αγρότες έρχονται για να βοηθήσουν ποτίζοντας τις άκρες της φωτιάς ή ξαναγεμίζοντας τις δεξαμενές νερού των πυροσβεστικών οχημάτων. Μερικές φορές, οι κάτοικοι έρχονται απλώς για να προσφέρουν λίγη παρηγοριά. Υπάρχει επίσης αλληλεγγύη από άλλους κατοίκους που προσπαθούν να σώσουν το σπίτι των φίλων τους. «Είμαστε εδώ από το πρωί και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πρέπει να έχουμε σώσει τουλάχιστον 40 σπίτια, νομίζω », λέει ένας από αυτούς.

Μεγάλο μέρος της νοτιοδυτικής Γαλλίας έχει κατασταφεί και οι εικόνες είναι αποκαλυπτικες, όπως οι άδειες παραλίες και οι βεράντες του Cap-Ferret στη μέση του καλοκαιριού. Φοβισμένα ζώα τρέπονται σε φυγή, ο πλανήτης καίγεται και η φύση θα χρειαστεί δεκαετίες για να ανακάμψει, προειδοποιούν οι ειδικοί.

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