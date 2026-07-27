Γαλλία: Η πυρκαγιά μπορεί να χρειαστεί μήνες για να σβήσει - Έκτακτο υπουργικό υπό τον Μακρόν

Η πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία  μπορεί να χρειαστεί μήνες για να σβήσει πλήρως, προειδοποίησε ανώτερος αξιωματούχος

Νατάσα Παυλοπούλου

Γαλλία: Η πυρκαγιά μπορεί να χρειαστεί μήνες για να σβήσει - Έκτακτο υπουργικό υπό τον Μακρόν
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  • Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ στη Γαλλία μπορεί να διαρκέσει μήνες πριν σβήσει πλήρως, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.
  • Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί λόγω της πυρκαγιάς, με τις φλόγες να πλησιάζουν 15 χιλιόμετρα νότια του Μπορντό.
  • Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να αντιμετωπιστεί η κρίση.
  • Παρά τη βροχή και ευνοϊκές συνθήκες ανέμου που βοήθησαν νύχτα, αναμένεται νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου αυτή την εβδομάδα.
  • Οι συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν δυσμενείς για την κατάσβεση λόγω του επερχόμενου καύσωνα.
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Η πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντ στη Γαλλία πιθανότατα θα καίει «για πολλές εβδομάδες» και πιθανότατα θα χρειαστούν μήνες για να σβήσει πλήρως, προειδοποίησε ανώτερος αξιωματούχος που συμμετείχε στο έκτακτο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Εμανουέλ Μακρόν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η ένταση της πυρκαγιάς θα μειωθεί, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να αντιμετωπιστούν όλες οι πληγείσες περιοχές, δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανοτέλ, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας. Με την πρόβλεψη για ένα ακόμη κύμα καύσωνα αυτή την εβδομάδα, ο Ανοτέλ είπε ότι οι συνθήκες γίνονται «και πάλι ευνοϊκές για την πυρκαγιά και δυσμενείς για εμάς».

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με στόχο μία συντονισμένη απάντηση στις πυρκαγιές που μαστίζουν περιοχές της νότιας Γαλλίας.

Η πυρκαγιά-γίγας στην περιοχή της Ζιρόντ έχει οδηγήσει στην εκκένωση περισσότερων από 200.000 ανθρώπων, ενώ οι φλόγες απέχουν τώρα περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τα νότια του Μπορντό. Η βροχή και οι ευνοϊκές συνθήκες ανέμου βοήθησαν ώστε να μην επιδεινωθούν οι πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ξανά τους 40 βαθμούς Κελσίου αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γαλλίας.

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