Σε κακή βραδιά στον τελικό η Ελίνα Τζένγκο
Δεν κατάφερε να βρει τη βολή που θα της έδινε θέση στην πρώτη οκτάδα του τελικού του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Με καλύτερη προσπάθεια στα 54,01μ., η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την 11η θέση.
Η Ελίνα Τζένγκο ολοκλήρωσε στην 11η θέση την παρουσία της στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να πλησιάσει τις δυνατότητές της, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της πρώτης οκτάδας και να μην εξασφαλίσει τις τρεις επιπλέον προσπάθειες.
Η πρώτη της βολή ήταν άκυρη, ενώ στη δεύτερη προσπάθεια το ακόντιο προσγειώθηκε στα 53,05μ.. Στην τρίτη και τελευταία της βολή κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή της, φτάνοντας στα 54,01μ., όμως η συγκεκριμένη επίδοση δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του τελικού.
Έτσι, η 24χρονη αθλήτρια αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από την 11η θέση, σε έναν δύσκολο τελικό όπου δεν κατάφερε να δείξει το πραγματικό της επίπεδο.
Οι προσπάθειες της Τζένγκο:
Οι δηλώσεις της Τζένγκο: