Σκωτία: Η απέραντη «χρυσή θάλασσα» με τα ηλιοτρόπια που μαγνητίζει τους επισκέπτες

Το κτήμα Balgone άνοιξε ξανά τις πύλες του – Μέρος των εσόδων διατίθεται για την έρευνα κατά των όγκων εγκεφάλου

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Σκωτία: Η απέραντη «χρυσή θάλασσα» με τα ηλιοτρόπια που μαγνητίζει τους επισκέπτες
TRAVEL
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  • Το κτήμα Balgone στη Σκωτία άνοιξε ξανά το «Μονοπάτι των Ηλιοτρόπιων», που θα είναι προσβάσιμο έως τις 23 Αυγούστου.
  • Περισσότερα από 140 στρέμματα ηλιοτρόπιων καλύπτουν την περιοχή, προσφέροντας δύο ώρες περιήγησης και δυνατότητα κοπής λουλουδιών έναντι ενός δολαρίου ανά στέλεχος.
  • Το 10% των εσόδων από τις πωλήσεις των λουλουδιών διατίθεται για την έρευνα κατά των όγκων του εγκεφάλου.
  • Στο κτήμα λειτουργούν καντίνες με φαγητό και διοργανώνονται εκδηλώσεις όπως μαθήματα γιόγκα, γευσιγνωσίες κρασιού και εργαστήρια τέχνης.
  • Μετά την περίοδο των ηλιοτρόπιων, το Balgone Estate θα αναδειχθεί για τη μεγαλύτερη καλλιέργεια κολοκύθας στη Σκωτία.
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Ο Αύγουστος έφερε μαζί του την επιστροφή ενός εντυπωσιακού φυσικού τοπίου στη Σκωτία, καθώς περισσότερα από 140 στρέμματα κατακίτρινων ηλιοτρόπιων κάλυψαν την ύπαιθρο.

Το ιστορικό κτήμα Balgone Estate, που βρίσκεται μόλις μία μισή ώρα έξω από τη Γλασκόβη, κοντά στο Νορθ Μπέρουικ, άνοιξε ξανά για το κοινό το περίφημο «Μονοπάτι των Ηλιοτρόπιων», το οποίο θα παραμείνει προσβάσιμο έως τις 23 Αυγούστου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2023 και λόγω της τεράστιας δημοφιλίας της καθιερώθηκε ως ετήσιος θεσμός.

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Φωτογραφίες, τοπική γαστρονομία και κοινωνική προσφορά

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν για δύο ώρες ανάμεσα στα ανθισμένα ηλιοτρόπια, να χρησιμοποιήσουν διασκεδαστικά αξεσουάρ για αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο την κορυφή του Μπέρουικ, αλλά και να κόψουν τα δικά τους λουλούδια έναντι ενός δολαρίου ανά στέλεχος. Στο σημείο λειτουργούν καντίνες με φαγητό, ενώ το 10% των εσόδων από τις πωλήσεις των λουλουδιών διατίθεται απευθείας για την ενίσχυση της έρευνας κατά των όγκων του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του κτήματος, Άλεξ Χάμφρεϊς, οι εγκαταστάσεις διατίθενται επίσης για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, όπως μαθήματα γιόγκα, γευσιγνωσίες κρασιού και εργαστήρια τέχνης.

Όταν η «χρυσή θάλασσα» των λουλουδιών αρχίσει να υποχωρεί, το Balgone Estate θα περάσει στη φθινοπωρινή του περίοδο, κατέχοντας ήδη τον τίτλο για τη μεγαλύτερη καλλιέργεια κολοκύθας σε ολόκληρη τη Σκωτία.

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