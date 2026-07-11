Το πρώτο «Νοσοκομείο Φυτών» είναι γεγονός - Οι «ασθενείς» μπαίνουν σε ορό και καραντίνα

Μια πρωτότυπη επιχείρηση στο Εδιμβούργο αναλαμβάνει να σώσει τις μαραμένες μονστέρες και τα ταλαιπωρημένα φυτά των διαμερισμάτων

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Το πρώτο «Νοσοκομείο Φυτών» είναι γεγονός - Οι «ασθενείς» μπαίνουν σε ορό και καραντίνα
Katielee Arrowsmith / SWNS
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το «Hilda Houseplant Hospital» στο Εδιμβούργο προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε φυτά εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων μεταφύτευσης, απομάκρυνσης παρασίτων και χορήγησης λιπασμάτων.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, καραντίνα για φυτά με παράσιτα, κλάδεμα και καθαρισμό, με το κόστος να καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του φυτού.
  • Η μονστέρα είναι το πιο συχνά φροντιζόμενο φυτό, με ειδική καθοδήγηση για ανάπτυξη προς τα πάνω ώστε να μην καταλαμβάνει μεγάλο χώρο.
  • Η ιδρύτρια, Rosanna Costello, στοχεύει στην επέκταση της επιχείρησης για να στηρίξει κατοίκους πόλεων που δεν έχουν χώρο ή υλικά για τη φροντίδα φυτών.
  • Οι ειδικοί συστήνουν πότισμα με βάση το βάρος της γλάστρας, αποφυγή κοινών χώματος κήπου, τακτικό κλάδεμα και προστασία από έντονο φως και παράσιτα.
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Το πιο ιδιόρρυθμο νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του, με τη διαφορά ότι εδώ οι «ασθενείς» είναι… φυτά εσωτερικού χώρου. Ορισμένα μπαίνουν σε «ορό» και άλλα οδηγούνται στην καραντίνα, όμως όλα λαμβάνουν την ίδια στοργική φροντίδα από τη Rosanna Costello, η οποία ίδρυσε την επιχείρηση με σκοπό να βοηθήσει τους κατοίκους των πόλεων να κρατήσουν τα φυτά τους ζωντανά.

Το «Hilda Houseplant Hospital» εδρεύει στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και επιτρέπει σε λάτρεις της κηπουρικής, ανεξαρτήτως εμπειρίας, να παραδώσουν τα φυτά τους για «χειρουργικές επεμβάσεις», οι οποίες περιλαμβάνουν από μεταφύτευση και απομάκρυνση παρασίτων μέχρι χορήγηση υγρών λιπασμάτων με σταγόνες.

Η Costello εμπνεύστηκε την ιδέα όταν πρωτοξεκίνησε να ασχολείται με τη φροντίδα φυτών. Παρά τις γνώσεις της, ένιωθε την ανάγκη να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό για να αποφύγει τις κακοτοπιές. Η ανταπόκριση του κοινού δικαίωσε το εγχείρημά της. Αν και ορισμένοι πελάτες επιθυμούν να μάθουν τη διαδικασία μέσω σεμιναρίων, η πλειονότητα προτιμά να αφήσει το φυτό στα χέρια των ειδικών και να λάβει οδηγίες για τη μετέπειτα φροντίδα του.

Η διαδικασία θυμίζει ιατρικό ραντεβού. Κατά την προσέλευση, λαμβάνεται το «ιστορικό του ασθενούς», όπου εξετάζεται πόσο καιρό βρίσκεται το φυτό στο σπίτι, ποιο είναι το πρόβλημα και ποιο το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εάν εντοπιστούν παράσιτα, το φυτό απομονώνεται σε ειδικό σύστημα καραντίνας και θεραπείας. Στη συνέχεια μεταφυτεύεται, κλαδεύεται και καθαρίζεται σχολαστικά, ενώ το κόστος καθορίζεται βάσει του μεγέθους του.

«Υπάρχει τεράστιο συναίσθημα δεμένο με τα φυτά που βλέπουμε. Όταν οι ιδιοκτήτες έρχονται να τα παραλάβουν υγιή, η ανακούφιση και η χαρά τους είναι απερίγραπτη», εξηγεί η Costello. Το φυτό με τη μεγαλύτερη συχνότητα «νοσηλείας» είναι η μονστέρα, ένα τροπικό είδος με μεγάλα φύλλα, που συχνά δυσκολεύει τους αρχάριους. Οι ειδικοί του νοσοκομείου τοποθετούν τις μονστέρες σε υποστυλώματα από βρύα, καθοδηγώντας την ανάπτυξή τους προς τα πάνω και όχι προς τα έξω, ώστε να μην καταλαμβάνουν όλο το σαλόνι.

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Για την Costello, τα φυτά είναι ο συνδετικός κρίκος των ανθρώπων της πόλης με τη φύση, ανάγκη που έγινε εντονότερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στόχος της είναι η επέκταση της επιχείρησης και σε άλλες περιοχές, προσφέροντας λύσεις σε όσους ζουν σε διαμερίσματα και δεν διαθέτουν τον χώρο ή τα κατάλληλα υλικά.

Πρακτικές συμβουλές από τους ειδικούς:

  • Το βάρος δείχνει τη δίψα: Αποφύγετε το αυστηρό πότισμα «μία φορά την εβδομάδα». Σηκώστε τη γλάστρα· αν είναι ελαφριά, το φυτό χρειάζεται νερό.

  • Όχι χώμα εξωτερικού χώρου: Το κοινό χώμα κήπου δεν αποστραγγίζει καλά και συχνά μεταφέρει ανεπιθύμητα έντομα.

  • Μη φοβάστε το κλάδεμα: Η αφαίρεση ξερών φύλλων είναι φυσιολογική, βελτιώνει την εμφάνιση και στερεί κρυψώνες από τα παράσιτα.

  • Προστασία στον καύσωνα: Το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φύλλα. Απομακρύνετε τα φυτά από τα νότια παράθυρα και προσέξτε τα ανοιχτά παράθυρα που επιτρέπουν την είσοδο παρασίτων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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