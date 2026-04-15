Διχάζει η οδηγία για την απομάκρυνση της πικροδάφνης από σχολεία, παιδικές χαρές, πλατείες

Ο ΕΟΔΥ απαγορεύει την πικροδάφνη λόγω τοξικότητας – «Στοχοποιείται άδικα», απαντούν περιβαλλοντολόγοι

Διχάζει η οδηγία για την απομάκρυνση της πικροδάφνης από σχολεία, παιδικές χαρές, πλατείες
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόσφατη εγκύκλιος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με την οποία συστήνεται η απομάκρυνση της πικροδάφνης από σχολεία, παιδικές χαρές και χώρους συναντήσεων.

Η οδηγία, που εδράζεται στην υψηλή τοξικότητα του φυτού, άναψε «φωτιές» τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την υπόλοιπη κοινωνία, με περιβαλλοντολόγους να κάνουν λόγο για υπερβολικές παρεμβάσεις και να επισημαίνουν ότι η γενικευμένη απομάκρυνση της πικροδάφνης θα μπορούσε να επιφέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, Νανά Κατσογιάννη, υποστηρίζει ότι η πικροδάφνη, όπως και πολλά άλλα φυτά, περιέχει τοξικά μέρη, αλλά τονίζει την ανθεκτικότητα που έχει στην ξηρασία και τον σημαντικό ρόλο της στην ενίσχυση του πρασίνου.

«Η πικροδάφνη είναι ένα φυτό που διαθέτει πράγματι τοξικά μέρη, όπως και πάρα πολλά άλλα φυτά. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι συστήνεται να απομακρυνθεί η πικροδάφνη όχι μόνο από σχολεία και παιδικές χαρές, αλλά από δημόσια πάρκα, από πάρκα αναψυχής, από πεζοδρόμια, από παντού γύρω μας δηλαδή. Η πικροδάφνη είναι ένα φυτό που προσφέρει, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ ξηρανθεκτική», τονίζει μεταξύ άλλων μιλώντας στο MEGA.

Η κυρία Κατσογιάννη θεωρεί ότι η πικροδάφνη στοχοποιήθηκε άδικα και προτείνει ως λύση την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού και των παιδιών, ώστε να μην καταναλώνουν το φυτό, το οποίο άλλωστε είναι πολύ πικρό και δεν τρώγεται εύκολα.

«Καταγράφονται ελάχιστα περιστατικά κάθε χρόνο και μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων, μόλις το 1,1% οφείλεται σε δηλητηρίαση από φυτά. Η πικροδάφνη έχει στοχοποιηθεί άδικα και θα πρέπει να στοχεύσουμε στην εκπαίδευση και την ενημέρωση του κόσμου», ολοκλήρωσε.

