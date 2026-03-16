Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

Στην καρδιά μιας από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη, εκεί όπου η θερμοκρασία το καλοκαίρι μπορεί να ξεπεράσει τους 50 βαθμούς, το Ντουμπάι επιχειρεί κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα ακουγόταν ως απότοκο επιστημονικής φαντασίας: Να μετατρέψει την έρημο σε έναν τεράστιο χώρο παραγωγής τροφίμων που λειτουργεί όλο τον χρόνο.

Το μυστικό δεν βρίσκεται στο έδαφος αλλά στην τεχνολογία. Μέσα σε μεγάλες μεταλλικές εγκαταστάσεις γεμάτες LED φώτα, αισθητήρες και ρομποτικά συστήματα, φυτά μεγαλώνουν σε πολλαπλά επίπεδα χωρίς χώμα και με έως και 95% λιγότερο νερό σε σχέση με την παραδοσιακή γεωργία. Το μοντέλο βασίζεται στις λεγόμενες κάθετες φάρμες και ήδη θεωρείται από πολλούς ειδικούς ένα από τα πιο φιλόδοξα πειράματα γεωργίας σε ακραίο περιβάλλον.

