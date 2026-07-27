Dumfries House: Το «κρυφό» βασιλικό καταφύγιο της Σκωτίας που έσωσε ο βασιλιάς Κάρολος

Snapshot Το Dumfries House, ιστορική έπαυλη του 1759 στη Σκωτία, διασώθηκε το 2007 χάρη σε παρέμβαση του τότε Πρίγκιπα Καρόλου με κόστος 45 εκατομμύρια λίρες.

Η διάσωση περιελάμβανε την προστασία μοναδικής συλλογής επίπλων, έργων τέχνης και σπάνιων αντικειμένων, όπως μηχανικά ρολόγια δαπέδου από το 1711.

Σήμερα, το Dumfries House λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποδεχόμενο περίπου 10.000 σπουδαστές ετησίως σε παραδοσιακές τέχνες και περιβαλλοντικές τεχνικές.

Το κτήμα παραμένει ανοιχτό στο κοινό όλο το χρόνο και τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης του Dumfries House εφαρμόζεται πλέον και σε άλλα βασιλικά ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Όταν σκέφτεται κανείς τις βασιλικές κατοικίες στη Σκωτία, το μυαλό πηγαίνει αμέσως στο διάσημο Κάστρο Μπαλμόραλ. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ' διατηρεί ένα ακόμα εντυπωσιακό κτήμα στα νότια της χώρας: το Dumfries House. Κρυμμένο σε μια συχνά παραμελημένη γωνιά της περιοχής Ιστ Άιρσιρ, το κτήμα των 8.000 στρεμμάτων παραμένει ένας άγνωστος θησαυρός, ακόμη και για πολλούς Σκωτσέζους.

Το 2007, η ιστορική έπαυλη έφτασε μια ανάσα από την οριστική απώλεια, όταν ο τότε Μαρκήσιος του Μπιούτ αποφάσισε να διαθέσει το ακίνητο και τα ανεκτίμητα περιεχόμενά του σε δημοπρασία. Τα σπάνια έπιπλα μεταφέρονταν ήδη προς το Λονδίνο, όταν ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας ενημερώθηκε για την πώληση και ηγήθηκε μιας εκστρατείας διάσωσης ύψους 45 εκατομμυρίων λιρών. «Όταν πληροφορήθηκα την απελπιστική κατάσταση, είπα ότι έπρεπε να κάνουμε τα πάντα για να μην χαθεί ένας ανεκτίμητος θησαυρός», είχε δηλώσει τότε ο Κάρολος.

Η παρέμβαση αυτή δεν έσωσε απλώς ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 1759, σχεδιασμένο από τους διάσημους αρχιτέκτονες Ρόμπερτ και Τζον Άνταμ. Διέσωσε επίσης μια μοναδική συλλογή 50 αυθεντικών επιπλώσεων του Τόμας Τσιπεντέιλ, πίνακες του Σερ Χένρι Ρέιμπερν, φλαμανδικές ταπητουργίες, πολυελαίους από γυαλί Μουράνο, καθώς και 38 μηχανικά ρολόγια δαπέδου, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται από το 1711.

Στον περιβάλλοντα χώρο, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στον περιφραγμένο κήπο «Βασίλισσα Ελισάβετ Β'», έκτασης 20 στρεμμάτων, στο δενδροκομείο με τα 500 είδη δέντρων, αλλά και να διασχίσουν τις διακοσμητικές γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λούγκαρ.

Ωστόσο, το Dumfries House είναι πολύ περισσότερο από ένα μουσείο. Σήμερα αποτελεί την έδρα του ιδρύματος The King's Foundation και πρότυπο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε μια περιοχή που επλήγη σοβαρά από την παρακμή της βιομηχανίας εξόρυξης άνθρακα, το κτήμα υποδέχεται πλέον περίπου 10.000 σπουδαστές ετησίως. Εδείξεις, εργαστήρια λιθοδομής, σιδηρουργίας, ξυλουργικής, υφαντουργίας, αλλά και σχολή μαγειρικής προσφέρουν νέες προοπτικές στη νεολαία της περιοχής, αναβιώνοντας παραδοσιακές τέχνες με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Το επιτυχημένο αυτό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζεται πλέον και σε άλλα βασιλικά ακίνητα, όπως το Castle of Mey στη βόρεια Σκωτία, το Highgrove Gardens στην Αγγλία, αλλά και στο κτήμα Hillview στην Αυστραλία.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη διάσωσή του, το Dumfries House παραμένει ανοιχτό στο κοινό 365 ημέρες τον χρόνο. Τα έσοδα από τις ξεναγήσεις, τις εκδηλώσεις και τη διαμονή στον ξενώνα του κτήματος διατίθενται εξ ολοκλήρου για τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ιδρύματος.

*Με πληροφορίες από BBC

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