Η βασίλισσα Καμίλα έκλεισε τα 79 - Το νέο πορτρέτο και το βίντεο από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία για να γιορτάσει τα 79α γενέθλια της Βασίλισσας Καμίλα

Νατάσα Παυλοπούλου

Η βασίλισσα Καμίλα έκλεισε τα 79 - Το νέο πορτρέτο και το βίντεο από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ
NEWSBOMB
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  • Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δημοσίευσε νέα φωτογραφία της βασίλισσας Καμίλα για τα 79α γενέθλιά της, τραβηγμένη στο κάστρο Hillsborough στη Βόρεια Ιρλανδία.
  • Η βασίλισσα Καμίλα ανακοίνωσε ετήσια διανομή του βιβλίου «Impossible Creatures» σε όλα τα παιδιά δημοτικού του Ηνωμένου Βασιλείου τα Χριστούγεννα, ως μέρος της υποστήριξης του παιδικού αλφαβητισμού.
  • Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Έτος Ανάγνωσης 2026 και σκοπό έχει να προωθήσει τη χαρά της ανάγνωσης στην καθημερινή ζωή των παιδιών.
  • Η βασίλισσα συναντήθηκε με τη συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για να συζητήσουν το κοινό τους πάθος για τα βιβλία και τη σημασία της ανάγνωσης στα παιδιά.
  • Η Καμίλα υποστηρίζει επίσης τον διαγωνισμό δημιουργικής γραφής 500 λέξεων του BBC για παιδιά.
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Η «γενέθλια» φωτογραφία, που δείχνει τη βασίλισσα Καμίλα με ένα μακρύ μπλε φόρεμα, τραβήχτηκε τον περασμένο μήνα στο σαλόνι του κάστρου Hillsborough στη Βόρεια Ιρλανδία.

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Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι η Βασίλισσα γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια νέα δέσμευση για την υποστήριξη του παιδικού αλφαβητισμού, με την ανακοίνωση ότι κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα,κάθε παιδί δημοτικού σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο θα λαμβάνει μία ειδική έκδοση του βιβλίου «Impossible Creatures» της Katherine Rundell.

Μεγάλο μέρος του δημόσιου έργου της Βασίλισσας υποστηρίζει την ανάγνωση και τον αλφαβητισμό, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του φιλανθρωπικού οργανισμού Reading Room, που έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τα οφέλη της ανάγνωσης. Το βιβλίο της Rundell θα διανεμηθεί σε παιδιά μέσω σχολείων και βιβλιοθηκών.

https://www.instagram.com/p/Da4u0GiAtF-/

Κάθε αντίγραφο θα περιέχει ένα προσωπικό μήνυμα από τη Βασίλισσα, η οποία το περιγράφει ως «μια λαμπρή φαντασία που θα σας συστήσει σε μια πληθώρα μυθικών φίλων και τρομακτικών εχθρών».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Έτος Ανάγνωσης 2026, το οποίο στοχεύει να εμπνεύσει τη χαρά της ανάγνωσης και να την ενσωματώσει στην καθημερινή ζωή. Τον περασμένο μήνα, η βασίλισσα συναντήθηκε με τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, για να σηματοδοτήσει την έναρξη της Βασιλικής Εβδομάδας στο Εδιμβούργο.

Οι δύο γυναίκες συζήτησαν το «κοινό τους πάθος για τα βιβλία» και τη σημασία του να διαβάζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Παλάτι του Χόλιρουντχαους. Η Καμίλα έχει επίσης υποστηρίξει τον διαγωνισμό δημιουργικής γραφής 500 λέξεων του BBC για παιδιά.

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