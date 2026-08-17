Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λασίθι

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κριτσά λίγο μετά τις 9 το βράδυ

Ελένη Ευστρατίου

Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λασίθι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυκής στη δασ έκταση της Κριτσάς, στο Λασίθι Κρήτης.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 48 πυροσβέστες, 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ.
  • Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
  • Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για αποφυγή αναζωπύρωσης.
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 16/8 στο Λασίθι της Κρήτης.

Η πυρκαγιά προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή λόγω της ώρας που σημειώθηκε, ωστόσο οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις κατάφεραν γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες, 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Σημειώνεται ότι η φωτιά ξέσπασε στη δασική έκταση της Κριτσάς, στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Μάλιστα, στάλθηκε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τον κίνδυνο στην περιοχή, όμως οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να αποτρέψουν κάποια αναζωπύρωση.

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