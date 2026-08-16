Φωτιά στην Κριτσά Λασιθίου – Ήχησε το 112

Στο σημείο της φωτιάς ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Φωτιά στην Κριτσά Λασιθίου – Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κριτσά Λασιθίου στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής 16/08.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112 και στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 48 πυροσβέστες, 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (16/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κριτσά Λασιθίου, στην Κρήτη.

Λόγω της επικινδυνότητας του περιστατικού, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και τους παρευρισκόμενους στην περιοχή προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 48 πυροσβέστες, 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:04TRAVEL

Σκωτία: Η απέραντη «χρυσή θάλασσα» με τα ηλιοτρόπια που μαγνητίζει τους επισκέπτες

22:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σε κακή βραδιά στον τελικό η Ελίνα Τζένγκο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος πριν την πτήση στο Μιλάνο: Άρπαξαν φωτιά οι αποσκευές πριν φορτωθούν στο αεροσκάφος

22:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο εκδίκησης πήγε λάθος: Απόπειρα εκτέλεσης στο Ελμπασάν - Τράβηξε όπλο αλλά... κόλλησε

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ή ζωντανοί: Το Ιράν επικήρυξε με 30.000 δολάρια Αμερικανούς στρατιώτες

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κριτσά Λασιθίου – Ήχησε το 112

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απόκοσμα κόκκινα σύννεφα στον ουρανό σπέρνουν πανικό μετά τον σεισμό

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκαν τα πύρινα μέτωπα μετά την τραγωδία – Δύο νεκροί και εκτεταμένες ζημιές

21:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα στην πρόκληση Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα: Η μονομερής θέσπιση δεν δημιουργεί τετελεσμένα

21:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η απονομή στον Απόστολο Χρήστου (Video)

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν μετακινεί πολεμικά πλοία στη Βαλτική Θάλασσα, εν μέσω απειλών για αντίμετρα στην Ευρώπη

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτιά σε εργοστάσιο – Πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον ουρανό - Μήνυμα 112

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών και σενάριο-έκπληξη

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικ Ράινερ αποκλείστηκε από το καταπίστευμα 1,5 εκατ. δολαρίων επειδή δολοφόνησε τους γονείς τους

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία με δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο- Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λάρισα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Σαλαμίνας: «Το ζευγάρι εγκλωβίστηκε και κάηκε εκείνη τη στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απόκοσμα κόκκινα σύννεφα στον ουρανό σπέρνουν πανικό μετά τον σεισμό

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι

22:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών και σενάριο-έκπληξη

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κριτσά Λασιθίου – Ήχησε το 112

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ή ζωντανοί: Το Ιράν επικήρυξε με 30.000 δολάρια Αμερικανούς στρατιώτες

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτό είναι το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί - Ανατριχιαστικές εικόνες

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου έφηβος ποδοσφαιριστής - Κλώτσησε και γρονθοκόπησε αντίπαλό του

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η θέληση για Ντόρτμουντ, η μεγάλη συμφωνία και η υπόσχεση του Ιβάν Σαββίδη

19:36LIFESTYLE

Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους, ντυμένοι casual

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν μετακινεί πολεμικά πλοία στη Βαλτική Θάλασσα, εν μέσω απειλών για αντίμετρα στην Ευρώπη

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λάρισα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ