Φωτιά στην Κριτσά Λασιθίου – Ήχησε το 112

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κριτσά Λασιθίου στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής 16/08.

Ενεργοποιήθηκε το 112 και στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 48 πυροσβέστες, 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (16/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κριτσά Λασιθίου, στην Κρήτη.

Λόγω της επικινδυνότητας του περιστατικού, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και τους παρευρισκόμενους στην περιοχή προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 48 πυροσβέστες, 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.