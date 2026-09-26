Ανδρουλάκης: «Καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή»

Κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν μετά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τι πληρώνουν φθηνότερα τα τρόφιμα ή τα ενοίκια, αν είναι καλύτερες οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και παιδείας

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Ανδρουλάκης: «Καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να κάνουν πράξη την πολιτική αλλαγή μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
  • Καταδίκασε την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας και απέρριψε τα διλήμματα τύπου «Μητσοτάκης ή χάος» και «ή εμείς ή κανείς».
  • Πρότεινε τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί με τα έσοδα από τη διαφορά ΦΠΑ, ώστε να επενδύονται σε υποδομές και κοινωνικό κράτος.
  • Δεσμεύτηκε για τακτική αποπληρωμή του μεταφορικού ισοδύναμου κάθε τέσσερις μήνες.
  • Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ατομικό κόμμα αλλά παράταξη με πρόγραμμα που θα αξιοποιήσει την εξουσία προς όφελος των πολιτών, όχι για πελατειακούς μηχανισμούς.
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Την πολιτική αλλαγή που έχει στόχο το ΠΑΣΟΚ ως απάντηση στα διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος», «ή εμείς ή κανείς», προέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη Σαντορίνη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής κατέκρινε ως αλαζονικό το αλαζονικό υπόδειγμα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. «Πιστεύουν ότι θα είναι πάντα ένοικοι στο Μαξίμου, γι' αυτό με περισσή αλαζονεία έφτασαν στο σημείο να θέσουν το δίλημμα 'Μητσοτάκης ή χάος', ακόμη και το 'Μητσοτάκης ή Ερντογάν'. Αλλά και οι προηγούμενοι μας είπαν: 'ή εμείς ή κανείς'. Αυτή την αλαζονεία θα τη βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Το μήνυμά μας στους πολίτες είναι: Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονεία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Δεν ψάχνει ο λαός Μεσσίες, εργάτες ψάχνει», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επισήμανε την πρόταση για τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί με τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ ώστε «να επιστρέφουν τα χρήματα αυτά στο νησί σε υποδομές, κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. ώστε να βελτιώνεται η ζωή των νησιωτών».

Όπως είπε, το μέτρο αυτό «δεν χαρίζει τον ΦΠΑ στους τουρίστες, αλλά τον επιστρέφει σε εσάς και έτσι αντιμετωπίζεται μια αδικία που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Δεν μπορεί να λες ότι ο μειωμένος ΦΠΑ είναι μόνο στα νησιά που έχουν δομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες».

Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε «κάθε τέσσερις μήνες να υπάρχει πλήρης αποπληρωμή του». «Η πολιτική αλλαγή δεν είναι σύνθημα αλλά εθνική αναγκαιότητα» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ ζητά την εμπιστοσύνη του λαού για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα δώσουν πνοή σε κάθε γωνιά της χώρας»

Κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν μετά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τι πληρώνουν φθηνότερα τα τρόφιμα ή τα ενοίκια, αν είναι καλύτερες οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και παιδείας, αν υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτος και διαφάνεια. «Αν όλα αυτά δεν υπάρχουν, γιατί να έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μια τρίτη ευκαιρία; Γιατί να πάμε πίσω και όχι μπροστά;», ανέφερε, ζητώντας ταυτόχρονα από τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ .

Το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι το ιδιωτικό κόμμα ενός προσώπου, αλλά είναι μια παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, ιστορία, προσφορά και λάθη. Αλλά είναι παράταξη, και όχι ατομική επιχείρηση. Αυτή η παράταξη δεσμεύομαι ότι δεν θα αντιμετωπίσει το κράτος ως λάφυρο. Δεν θα αναλάβει την εξουσία στις εκλογές με μοναδική έγνοια πως θα στήσει πελατειακούς μηχανισμούς για τις μεθεπόμενες εκλογές, αλλά πώς αυτή η εξουσία θα γίνει η δύναμη κάθε πολίτη», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

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