Ανδρουλάκης στο TikTok: Επαναφέρει τη συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών

Νέα παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσω TikTok μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ανδρουλάκης στο TikTok: Επαναφέρει τη συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86, χαρακτηρίζοντάς την ως θεσμικά αναξιόπιστη.
  • Η σημερινή διαδικασία προβλέπει ότι η Βουλή, με πλειοψηφία 151 ψήφων, αποφασίζει για την άσκηση ποινικής δίωξης σε υπουργούς.
  • Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μόνο τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, χωρίς να αλλάζει ποιος λαμβάνει την τελική απόφαση.
  • Το ΠΑΣΟΚ προτείνει η έρευνα και η απόφαση για ποινική δίωξη να ανατεθούν στη Δικαιοσύνη, αποσυνδέοντας τη διαδικασία από τους πολιτικούς συσχετισμούς.
  • Η παρέμβαση του Ανδρουλάκη επαναφέρει τη συζήτηση για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην ποινική ευθύνη των υπουργών.
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Στο επίκεντρο της νέας παρέμβασης του Νίκου Ανδρουλάκη βρίσκεται το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ποινική ευθύνη των υπουργών.

Με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ασκεί κριτική στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και παρουσιάζει παράλληλα τη θέση του κόμματός του.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «η πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία».

Αναφερόμενος στη σημερινή διαδικασία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξηγεί ότι, όταν προκύπτουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του, η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης ανήκει στη Βουλή.

Όπως σημειώνει, για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 151 ψήφων, επισημαίνοντας ότι τον αριθμό αυτό διαθέτει συνήθως η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στο σημείο αυτό χρησιμοποιεί ένα χαρακτηριστικό ποδοσφαιρικό παράδειγμα για να περιγράψει τη θέση του:

«Είναι σαν να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύμφωνα με την περιγραφή που δίνει, η αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα, χωρίς όμως να μεταβάλλεται, κατά τον ίδιο, το ποιος έχει τον τελικό λόγο για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τι πρότεινε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του Συντάγματος; Να μην κάνει την έρευνα η κοινοβουλευτική επιτροπή αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Με αυτό το επιχείρημα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κρίσιμη αρμοδιότητα παραμένει στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Άρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν στο πιο κρίσιμο σημείο; Τίποτα», τονίζει.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Στο δεύτερο σκέλος της παρέμβασής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει τη διαφορετική προσέγγιση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 86.

Όπως εξηγεί, η πρόταση του κόμματός του προβλέπει διαφορετικό ρόλο για τη Δικαιοσύνη στη διαδικασία, καθώς η έρευνα και η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης θα περνούσαν στους δικαστές.

«Με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ οι δικαστές ερευνούν και οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς».

Με αυτό το σκεπτικό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτει εκ νέου στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των υπουργών και της σχέσης μεταξύ κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και δικαστικής διερεύνησης.

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