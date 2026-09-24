Ανδρουλάκης στο TikTok: Επαναφέρει τη συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86, χαρακτηρίζοντάς την ως θεσμικά αναξιόπιστη.

Η σημερινή διαδικασία προβλέπει ότι η Βουλή, με πλειοψηφία 151 ψήφων, αποφασίζει για την άσκηση ποινικής δίωξης σε υπουργούς.

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μόνο τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, χωρίς να αλλάζει ποιος λαμβάνει την τελική απόφαση.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει η έρευνα και η απόφαση για ποινική δίωξη να ανατεθούν στη Δικαιοσύνη, αποσυνδέοντας τη διαδικασία από τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Η παρέμβαση του Ανδρουλάκη επαναφέρει τη συζήτηση για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην ποινική ευθύνη των υπουργών. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της νέας παρέμβασης του Νίκου Ανδρουλάκη βρίσκεται το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ποινική ευθύνη των υπουργών.

Με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ασκεί κριτική στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και παρουσιάζει παράλληλα τη θέση του κόμματός του.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «η πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία».

Αναφερόμενος στη σημερινή διαδικασία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξηγεί ότι, όταν προκύπτουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του, η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης ανήκει στη Βουλή.

Όπως σημειώνει, για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 151 ψήφων, επισημαίνοντας ότι τον αριθμό αυτό διαθέτει συνήθως η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στο σημείο αυτό χρησιμοποιεί ένα χαρακτηριστικό ποδοσφαιρικό παράδειγμα για να περιγράψει τη θέση του:

«Είναι σαν να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύμφωνα με την περιγραφή που δίνει, η αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα, χωρίς όμως να μεταβάλλεται, κατά τον ίδιο, το ποιος έχει τον τελικό λόγο για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τι πρότεινε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του Συντάγματος; Να μην κάνει την έρευνα η κοινοβουλευτική επιτροπή αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Με αυτό το επιχείρημα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κρίσιμη αρμοδιότητα παραμένει στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Άρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν στο πιο κρίσιμο σημείο; Τίποτα», τονίζει.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Στο δεύτερο σκέλος της παρέμβασής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει τη διαφορετική προσέγγιση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 86.

Όπως εξηγεί, η πρόταση του κόμματός του προβλέπει διαφορετικό ρόλο για τη Δικαιοσύνη στη διαδικασία, καθώς η έρευνα και η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης θα περνούσαν στους δικαστές.

«Με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ οι δικαστές ερευνούν και οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς».

Με αυτό το σκεπτικό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτει εκ νέου στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των υπουργών και της σχέσης μεταξύ κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και δικαστικής διερεύνησης.

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