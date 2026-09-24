Καρυστιανού: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα»

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ότι η πολιτική της παρουσία αποτελεί, κατά την ίδια, συνέχεια της πορείας που ξεκίνησε μετά την τραγωδία των Τεμπών

Μίλτος Τσεκούρας

Καρυστιανού: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ελλάδα σε περίπτωση που το πολιτικό εγχείρημά της δεν καταφέρει να εκπροσωπηθεί στη Βουλή εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για την απόφασή της να περάσει από τη δράση γύρω από την υπόθεση των Τεμπών στην ενεργό πολιτική.

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ότι η πολιτική της παρουσία αποτελεί, κατά την ίδια, συνέχεια της πορείας που ξεκίνησε μετά την τραγωδία των Τεμπών. Το κόμμα παρουσιάστηκε επίσημα τον Μάιο του 2026, ενώ τον Σεπτέμβριο η Καρυστιανού παρουσίασε στη ΔΕΘ το πρόγραμμά του.

Αναφερόμενη στις επόμενες εκλογές και στον στόχο της πολιτικής της κίνησης, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι η είσοδος στη Βουλή αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ίδια.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έθεσε ανοιχτά και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται», είπε χαρακτηριστικά.

«Το επόμενο βήμα ήταν η κάθοδος στην πολιτική»

Η Καρυστιανού συνέδεσε την πολιτική της κάθοδο με την πορεία του κινήματος που δημιουργήθηκε μετά τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες σε θεσμικό και νομικό επίπεδο έφτασαν σε ένα σημείο και ότι η ίδια αποφάσισε να προχωρήσει στο «επόμενο βήμα».

«Το κίνημα των Τεμπών έφτασε μέχρι ένα σημείο, έκανε τις νομικές ενέργειες που είναι να γίνουν και από εκεί και πέρα περιμένει σε αναμονή», ανέφερε.

Κατά την ίδια, η πολιτική δραστηριοποίηση αποτέλεσε το «plan B», με στόχο να υπάρξουν, όπως είπε, αλλαγές στο πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι η παρουσία της στην πολιτική έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον ιδιαίτερα μεταξύ νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι, όπως ανέφερε, είχαν απογοητευτεί από την κατάσταση στη χώρα και εξέταζαν το ενδεχόμενο να αναζητήσουν το μέλλον τους στο εξωτερικό.

Οι θέσεις της για τα Τέμπη και το πολιτικό σύστημα

Στη συνέντευξή της αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση των Τεμπών και στην κατάθεσή της σχετικά με τις εργασίες στον χώρο του δυστυχήματος.

Η ίδια διατύπωσε βαριές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας κρατικών και θεσμικών μηχανισμών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πολιτική επιρροή στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν δικές της πολιτικές εκτιμήσεις και καταγγελίες.

«Έχουμε φτάσει να είμαστε ένα κράτος που μοιάζει να το διοικούν παράνομοι άνθρωποι», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν παρεμβάσεις ως προς το τι ερευνάται και τι δημοσιοποιείται.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτικός φορέας της δεν μπορεί να συνεργαστεί με «συστημικά κόμματα».

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έχει θέσει στο επίκεντρο του προγράμματός της ζητήματα όπως το κράτος δικαίου, η λειτουργία των θεσμών, η διαφάνεια, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η οικονομία και η προστασία των πολιτών.

Η αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την αποκαλούμενη «κβαντική ιατρική».

Η ίδια επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, ο υπουργός τοποθετείται για ζητήματα που σχετίζονται με την υπόθεση των Τεμπών και ειδικότερα για το ξυλόλιο, λέγοντας ότι «σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία».

Αναφέρθηκε επίσης στην πλασμαφαίρεση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ιατρική πράξη και όχι για «εναλλακτική θεραπεία», ενώ υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται τέτοιες πράξεις και η δυνατότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιπλοκών.

Για την «κβαντική ιατρική», η Καρυστιανού υποστήριξε ότι ο όρος «κβαντικός γιατρός» δεν αποτελεί ιατρική ειδικότητα και έκανε λόγο για εφαρμογές τεχνολογίας σε πεδία που, όπως είπε, συνδέονται με την πρόληψη και την ολιστική προσέγγιση.

«Δεν θέλω το μη χείρον»

Η πολιτική της στόχευση, σύμφωνα με όσα δήλωσε, δεν περιορίζεται στην εκλογική καταγραφή ενός νέου κόμματος, αλλά συνδέεται με την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας διαφορετικός πολιτικός φορέας.

«Η κοινωνία θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν θέλω το μη χείρον βέλτιστον. Θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο, κάτι καινούργιο», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν επιδιώκει συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα και ότι στόχος της είναι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης από έναν νέο φορέα.

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