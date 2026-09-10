Καρυστιανού: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» - Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Ζητά μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καρυστιανού: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» - Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε στη ΔΕΘ το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» με βασικούς άξονες την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, τη δημογραφική αναγέννηση και την αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής.
  • Το πρόγραμμα προβλέπει μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, με κατάργηση του άρθρου 86 για ποινική ευθύνη υπουργών, αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος.
  • Στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, προτείνεται νέα στρατηγική και «Δόγμα ενεργητικής αποτροπής», επαναφορά του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας Κύπρου και ενίσχυση της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Στο δημογραφικό και μεταναστευτικό προτείνονται οικονομικά κίνητρα για οικογένειες, στήριξη της μητρότητας, αυστηρός έλεγχος συνόρων και διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για κοινωνική πολιτική, παιδεία, ενέργεια, οικονομία και καθιέρωση διαρκούς «πόθεν έσχες» για πολιτικά πρόσωπα, καθώς και μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200.
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Παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ το πρόγραμμα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η αποκατάσταση του κράτους δικαίου, η δημογραφική αναγέννηση και η αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής.

Κατά την ομιλία της, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι το πρόγραμμα καταρτίστηκε έπειτα από εντατική πολύμηνη προετοιμασία από ομάδες ειδικών και επαγγελματιών της αγοράς και άσκησε έντονη κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών με αναφορές στα μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών και την τραγωδία των Τεμπών.

Στο επίκεντρο η Δικαιοσύνη

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα του Κινήματος καταλαμβάνει η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και μεταξύ άλλων, το κίνημα προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών, την αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, την κατάργηση ειδικών καθεστώτων ακαταδίωκτου και ειδικών προνομίων, την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και την πλήρη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

Εθνική ασφάλεια και Άμυνα

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» προβλέπει νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας και «Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης». Ιδιαίτερη αναφορά κατά την παρουσίαση του προγράμματος έγινε στην ανάγκη επαναφοράς του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας–Κύπρου και στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να αναστραφεί το κύμα παραιτήσεων και να μην μπει σε κίνδυνο η συντήρηση του υλικού, ούτε να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρίες και αναφέρθηκε στην ανάγκη ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ισότιμο με τα ΑΕΙ.

Δημογραφικό και μεταναστευτικό

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε το δημογραφικό ως «κορυφαία εθνική προτεραιότητα». Το πρόγραμμα του Κινήματος περιλαμβάνει οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για οικογένειες, στεγαστική πολιτική για νέους και πολύτεκνους, στήριξη της μητρότητας και ειδικά κίνητρα εγκατάστασης σε ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Για το μεταναστευτικό, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» προτείνει αυστηρό έλεγχο των συνόρων, διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για όσους δεν δικαιούνται παραμονή στη χώρα.

Πρωτογενής τομέας και παραγωγή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενούς Τομέα, την αντιμετώπιση των καρτέλ, την ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων και την καλύτερη σύνδεση παραγωγής και κατανάλωσης.

Το πρόγραμμα του Κινήματος προβλέπει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές και στις ελληνοποιήσεις προϊόντων, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τους παραγωγούς, έργα διαχείρισης υδάτων και αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνεται η αποσύνδεσή του από την ΑΑΔΕ και η υπαγωγή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιδοτήσεων.

Παιδεία

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θέτει την Παιδεία ως «πρώτιστη προτεραιότητα», με προγραμματικές θέσεις που περιλαμβάνουν αλλαγές από την προσχολική ηλικία έως και την ανώτατη εκπαίδευση.

Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται η δωρεάν στήριξη των γονέων από την εγκυμοσύνη έως την εφηβεία, η αναβάθμιση των Νηπιαγωγείων και των σχολικών υποδομών, καθώς και η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη. Προβλέπεται επίσης η παρουσία μόνιμων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία σε ορίζοντα τετραετίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Λύκειο και στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Η πρόταση προβλέπει ένα νέο σύστημα, στο οποίο οι Πανελλαδικές θα αντιστοιχούν στο 40% της τελικής αξιολόγησης, οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου στο 30%, η προσωπική προσπάθεια και οι δραστηριότητες του μαθητή στο 20% και κοινωνικά κριτήρια στο 10%.

Παράλληλα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των δημόσιων πανεπιστημίων, με στόχο υψηλότερη ποιότητα, σύγχρονες υποδομές, ενίσχυση της έρευνας και διεθνή αναγνώριση. Ενώ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δηλώνει ότι σέβεται το συνταγματικό πλαίσιο και το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεσμεύεται για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μόνιμους διορισμούς, αντί της διαρκούς εξάρτησης από τον θεσμό των αναπληρωτών.

Ενέργεια και Οικονομία

Στον τομέα της ενέργειας, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προτείνει μικτό μοντέλο αγοράς, με περιορισμό της έκθεσης στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών, ενώ παράλληλα, τάσσεται κατά της πρόωρης απολιγνιτοποίησης και υπέρ της αξιοποίησης του λιγνίτη στο πλαίσιο ενός νέου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Στην Οικονομία, προτείνονται μειώσεις ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μηδενικός ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βρεφικά προϊόντα, χαμηλότερος ΦΠΑ στα φάρμακα, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στον ΕΝΦΙΑ, καθώς και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα και στους servicers, με έμφαση στον έλεγχο των σχέσεων τραπεζών, funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κοινωνική πολιτική και αναπηρία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στην παιδική φροντίδα, την οικογένεια, την ισότητα και τη δημόσια λογοδοσία.

Για τα άτομα με αναπηρία προτείνονται, μεταξύ άλλων, καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, διατήρηση παροχών και μετά την ένταξη στην εργασία, καθολική πρόσβαση σε προσωπικό βοηθό και αναδιοργάνωση των ΚΕΠΑ.

«Κάθαρση και λογοδοσία»

Κλείνοντας την ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Κινήματος είναι κοστολογημένες και συνδέονται με μέτρα εξοικονόμησης πόρων και περιορισμού της διαφθοράς.

Μεταξύ των θεσμικών προτάσεων περιλαμβάνονται η καθιέρωση διαρκούς «πόθεν έσχες» για τα πολιτικά πρόσωπα και η μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200.

«Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα από την παρουσίαση του Προγράμματος του Κινήματος είναι η ανάγκη για «κάθαρση και λογοδοσία», με την κυρία Καρυστιανού να παρουσιάζει την "Ελπίδα για τη Δημοκρατία" ως εναλλακτική πολιτική πρόταση, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, την οικονομία και το κράτος» αναφέρει το Κίνημα.

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