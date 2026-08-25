Θανάσης Αυγερινός: Εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από το κόμμα Καρυστιανού

Snapshot Ο Θανάσης Αυγερινός αποχώρησε από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» λόγω διαφωνιών με τον τρόπο λειτουργίας και την έλλειψη δημοκρατίας στο εσωτερικό του κινήματος.

Απέκρουσε τις κατηγορίες περί «πραξικοπηματικής κίνησης» και αμφισβήτησε την αξιοπιστία της ηγεσίας, επισημαίνοντας παράδοξα στη συνεργασία τους.

Κατήγγειλε ότι το κόμμα αναπαράγει πρακτικές παραδοσιακών κομμάτων που εστιάζουν σε προσωπικά συμφέροντα και βουλευτικές έδρες.

Σχολίασε ότι η σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας εξελίσσεται σε πόλεμο φθοράς και αμφισβήτησε την πιθανότητα στρατηγικής ήττας της Ρωσίας.

Αναγνώρισε ότι η ρωσική κοινωνία έχει κουραστεί από τον πόλεμο, αλλά εκτίμησε ότι η στρατηγική του Πούτιν διατηρεί ευρεία υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εξήγησε ο Θανάσης Αυγερινός μιλώντας στο κανάλι Youtube του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού και αναφέρθηκε στις καταγγελίες της προέδρου περί «πραξικοπηματικής κίνησης» στο εσωτερικό του κινήματος, απορρίπτοντας την κατηγορία και θέτοντας το ερώτημα γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του ανατέθηκε κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης.

«Άκουσα τη Μαρία Καριστιανού να λέει ότι συμμετέχω σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αυγερινός. Και πρόσθεσε: «Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης».

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για την αποχώρησή του, ο δημοσιογράφος έστρεψε την κριτική του στον τρόπου με τον οποίο, κατά τη γνώμη του, λειτουργεί το νέο πολιτικό εγχείρημα.

«Δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες»

Ο κ, Αυγερινός επικαλέστηκε χαρακτηριστικά φράση που αποδίδει στην ίδια την Καρυστιανού: «Όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες».

Υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές που καταλογίζονται στα παραδοσιακά κόμματα, κάνοντας λόγο για έλλειψη δημοκρατίας και συμπεριφορές που, όπως είπε, δεν συνάδουν με τον «νέο κινηματικό χαρακτήρα». Παράλληλα, άφησε αιχμές για πρόσωπα που, κατά την άποψή του, ενδιαφέρονται πρωτίστως για την είσοδο στη Βουλή και τις βουλευτικές έδρες.

«Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα [...] που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας», ανέφερε.

Παράλληλα, ο ίδιος θεωρεί παράλογο το σενάριο να τον θεωρεί η Μαρία Καρυστιανού εσωτερική απειλή, λέγοντας: «Μου φαίνεται πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καριστιανού».

Το σχόλιο για τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυά του ο Φειδίας Παναγιώτου, ο Θανάσης Αυγερινός σχολίαζει και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προοπτικές στρατηγικής ήττας της Ρωσίας.

Αμφισβήτησε ότι μπορεί να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, την ώρα που εξελίσσεται η στρατιωτική τεχνολογία και αυξάνεται η δύναμη πυρός και των δύο πλευρών. «Πιστεύουν ακόμα ειλικρινά κάποιοι ότι θα πετύχουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Αυγερινός αναγνώρισε ότι η Ρωσία έχει δεχθεί πλήγματα και έχει υποστεί απώλειες, ενώ σημείωσε ότι ο ρωσικός πληθυσμός έχει κουραστεί και ταλαιπωρηθεί από τον πόλεμο. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η βασική στρατηγική επιλογή που έχει χαράξει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για το μέλλον της χώρας εξακολουθεί, κατά την εκτίμησή του, να διαθέτει ευρεία υποστήριξη στη ρωσική κοινωνία.

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