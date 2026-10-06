ΗΠΑ: Ισόβια σε πρώην παίκτη του «American Idol» – Δολοφόνησε τη σύζυγό του και σκηνοθέτησε διάρρηξη

Snapshot Ο Κέιλεμπ Φλιν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν, στο Οχάιο.

Ο Φλιν προσπάθησε να σκηνοθετήσει διάρρηξη για να αποδώσει τη δολοφονία σε άγνωστο εισβολέα, αλλά ψηφιακά στοιχεία και μηνύματα αποδείκνυαν την ενοχή του.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 9 και 11 ετών, ήταν παρούσες στο σπίτι κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και η υπεράσπισή του σχεδιάζει έφεση.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με την υπόθεση των Γλυκών Νερών, όπου ο σύζυγος δολοφόνησε τη γυναίκα του και προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία. Snapshot powered by AI

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε στο Οχάιο ο 40χρονος Κέιλεμπ Φλιν, πρώην πάστορας και παλαιότερος διαγωνιζόμενος του «American Idol», για τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν.

Η 37χρονη, δασκάλα και προπονήτρια βόλεϊ, δολοφονήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Τιπ Σίτι. Ο Φλιν κάλεσε τότε το 911 και υποστήριξε ότι ένας άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι και είχε πυροβολήσει τη σύζυγό του ενώ εκείνος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο.

Οι ερευνητές, ωστόσο, κατέληξαν σε διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Φλιν είχε επιχειρήσει να σκηνοθετήσει διάρρηξη, ώστε η δολοφονία να αποδοθεί σε εισβολέα. Ψηφιακά στοιχεία, η εικόνα του χώρου και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με γυναίκα με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 9 και 11 ετών, βρίσκονταν στο σπίτι τη νύχτα της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ακόμη ότι ο Φλιν διατηρούσε σχέση με νεαρή γυναίκα από την εκκλησία στην οποία δραστηριοποιούνταν, ενώ οι εισαγγελείς παρουσίασαν μηνύματα στα οποία εξέφραζε την επιθυμία να φύγει η σύζυγός του από τη ζωή του.

Το σώμα των ενόρκων τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σειρά άλλων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, ενώ η υπεράσπισή του έχει προαναγγείλει έφεση.

Η υπόθεση που θυμίζει τα Γλυκά Νερά

Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το έγκλημα φέρνει αναπόφευκτα στον νου την υπόθεση της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά.

Τον Μάιο του 2021, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια είχε σκηνοθετήσει ληστεία, υποστηρίζοντας επί εβδομάδες στις Αρχές ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στην κατοικία. Στο σπίτι βρισκόταν και η 11 μηνών κόρη του ζευγαριού. Τελικά, στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και το smartwatch της Καρολάιν οδήγησαν στην κατάρρευση της εκδοχής του και στην ομολογία του. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Οι δύο υποθέσεις δεν είναι ίδιες, έχουν όμως μια κοινή γραμμή καθώς και στις δύο τραγικές περιπτώσεις, ο σύζυγος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της γυναίκας του μέσα στο οικογενειακό σπίτι και επιχείρησε να στρέψει τις υποψίες σε έναν ανύπαρκτο εισβολέα, ενώ παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στην κατοικία.