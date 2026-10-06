Ιράν: Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από αδιευκρίνιστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

Το πλήρωμα προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Νωρίτερα, ιρανικές δυνάμεις απείλησαν δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά, αναγκάζοντάς το να αλλάξει ρότα.

Η ενημέρωση προέρχεται από την υπηρεσία UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Snapshot powered by AI

Δεξαμενόπλοιο επλήγη τη Δευτέρα από «αδιευκρίνιστο βλήμα» καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το πλοίο «χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο» την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να σβήσει, ενημέρωσε η UKMTO, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά, κοντά στις ακτές του Ομάν, άλλαξε ρότα αφού απειλήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις.