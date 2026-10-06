Πέθανε ο Τζέφρι Άρτσερ: Ο συγγραφέας των 300 εκατ. αντιτύπων με την πολυτάραχη ζωή

Snapshot Ο Τζέφρι Άρτσερ, Βρετανός συγγραφέας και πρώην βουλευτής των Συντηρητικών, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 86 ετών στο σπίτι του.

Πούλησε πάνω από 300 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων του σε 119 χώρες και είχε σημαντική παρουσία στις λίστες best sellers των New York Times.

Η πολιτική του καριέρα περιελάμβανε θέση βουλευτή και ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων, αλλά σημαδεύτηκε από καταδίκη για ψευδορκία και φυλάκιση το 2001.

Παρά τις δικαστικές περιπέτειες, συνέχισε να γράφει μέχρι το τέλος της ζωής του και είχε ολοκληρώσει το τελευταίο του βιβλίο, Adam and Eve.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαίρη και τους δύο γιους του, Γουίλιαμ και Τζέιμς. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Τζέφρι Άρτσερ, ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά Βρετανούς συγγραφείς των τελευταίων δεκαετιών, με μια ζωή που κινήθηκε ανάμεσα στη λογοτεχνία, την πολιτική και τα σκάνδαλα.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος HarperCollins, σύμφωνα με τον οποίο ο Άρτσερ πέθανε «ξαφνικά και ειρηνικά» στο σπίτι του, ανάμεσα σε δύο περιόδους συγγραφής. Μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του παρέμενε ενεργός, ενώ είχε εμφανιστεί πρόσφατα σε εκδήλωση για το έργο του.

Περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα

Η συγγραφική του καριέρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμπορικές στη σύγχρονη βρετανική λογοτεχνία. Τα βιβλία του πούλησαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα σε 119 χώρες, ενώ για περισσότερα από πέντε χρόνια συνολικά έργα του βρίσκονταν στις λίστες των best sellers των New York Times.

Ανάμεσα στα γνωστότερα μυθιστορήματά του ήταν τα Kane and Abel και Not a Penny More, Not a Penny Less. Το τελευταίο του βιβλίο, Adam and Eve, είχε ήδη ολοκληρωθεί και επρόκειτο να κυκλοφορήσει αμέσως μετά τον θάνατό του.

Από την πολιτική στη φυλακή

Ο Άρτσερ είχε παράλληλα μακρά παρουσία στη βρετανική πολιτική. Υπήρξε βουλευτής των Συντηρητικών και αργότερα αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος την εποχή της Μάργκαρετ Θάτσερ. Το 1992 έγινε ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων, από την οποία αποχώρησε το 2024.

Η πολιτική του πορεία, ωστόσο, σημαδεύτηκε από την καταδίκη του το 2001 για ψευδορκία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, σε υπόθεση που συνδεόταν με παλαιότερη αγωγή του κατά της εφημερίδας Daily Star. Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και εξέτισε περίπου τα δύο. Αργότερα μετέφερε την εμπειρία του από τη φυλακή και στη συγγραφική του δουλειά.

Παρά τις πολιτικές και δικαστικές περιπέτειες, ο Άρτσερ δεν σταμάτησε ποτέ ουσιαστικά να γράφει. Διατήρησε μέχρι τέλους ένα μεγάλο και πιστό αναγνωστικό κοινό και παρέμεινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες –και συχνά αμφιλεγόμενες– προσωπικότητες της βρετανικής δημόσιας ζωής.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μαίρη, και τους δύο γιους τους, Γουίλιαμ και Τζέιμς.