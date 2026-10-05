Boeing 777 της British Airways έχασε 27.000 πόδια σε λίγα λεπτά και επέστρεψε εσπευσμένα στο Λονδίνο

Snapshot Αεροσκάφος Boeing 777-200ER της British Airways αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα μία ώρα μετά την απογείωση και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος έχασε 28.000 πόδια ύψος μέσα σε 7 λεπτά, πέφτοντας από 37.000 σε 9.000 πόδια, με τις μάσκες οξυγόνου να ενεργοποιούνται στην καμπίνα.

Το αεροσκάφος έκανε αναστροφή και πέταξε για περίπου τέσσερις ώρες σε διαδρομή πάνω από το Στενό του Μπρίστολ πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Η British Airways επιβεβαίωσε την ασφαλή προσγείωση και την αποβίβαση των επιβατών, ενώ εργάζεται για την ομαλοποίηση των ταξιδιωτικών τους σχεδίων.

Οι επιβάτες αναμένεται να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία έως ότου οργανωθεί νέα πτήση, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Snapshot powered by AI

Αεροσκάφος Boeing 777-200ER της British Airways, που εκτελούσε πτήση προς το Σικάγο, αναγκάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου.

Ειδικότερα, μία ώρα μετά την απογείωση, το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 36.000 ποδών, όταν φαίνεται ότι αντιμετώπισε κάποιο τεχνικό πρόβλημα – άγνωστης μέχρι στιγμής φύσης- και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος μέσα σε 7 λεπτά βρέθηκε σε ύψος 9.000 ποδών.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η Mirror, κατά τη διάρκεια της πτήσης έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου στην καμπίνα.

Το αεροσκάφος έκανε αναστροφή και πέταξε για περίπου τέσσερις ώρες, ακολουθώντας μια διαδρομή ζιγκ-ζαγκ πάνω από το Στενό του Μπρίστολ, ένα θαλάσσιο πέρασμα στα δυτικά της Αγγλίας, πριν προσγειωθεί ξανά στο αεροδρόμιο του Λονδίνου στις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου λόγω τεχνικού προβλήματος», ανέφερε η British Airways σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος και οι ομάδες μας εργάζονται για να επαναφέρουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στην κανονική τους ροή το συντομότερο δυνατόν.»

Μια τέτοια μεγάλη απώλεια ύψους μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να υποδηλώνει κάποιου είδους απώλεια πίεσης στην καμπίνα.

Το χρονικό

Το αεροσκάφος αναχώρησε από τον Τερματικό Σταθμό 5 του αεροδρομίου Heathrow του Λονδίνου στις 11:50 π.μ. (τοπική ώρα), με προγραμματισμένη διάρκεια πτήσης οκτώ ώρες και 40 λεπτά προς το Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου.

Το αεροδρόμιο Heathrow δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, όπως ανέφερε το NBC.

Οι επιβάτες πιθανότατα θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία από την αεροπορική εταιρεία έως ότου οργανωθεί άλλη πτήση, όπως ορίζει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

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