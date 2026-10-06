H Σαουδική Αραβία στο πλευρό της κυβέρνησης της Υεμένης – Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι

Snapshot Σαουδική Αραβία καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι σε κατοικημένες περιοχές, οικονομικές εγκαταστάσεις και θρησκευτικούς χώρους στην Υεμένη.

Το Ριάντ δηλώνει ότι παρέχει πλήρη πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Καλεί τη διεθνή κοινότητα και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση της Υεμένης.

Η δήλωση της Σαουδικής Αραβίας γίνεται εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Χούθι και δυνάμεων που υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Τις επιθέσεις των Χούθι σε κατοικημένες περιοχές, οικονομικές εγκαταστάσεις και θρησκευτικούς χώρους καταδίκασε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στο κίνημα που ελέγχει μεγάλο μέρος της Υεμένης.

Σε ανακοίνωσή του, το Ριάντ επανέλαβε ότι παρέχει «πλήρη πολιτική και στρατιωτική στήριξη» στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την υεμενίτικη κυβέρνηση.

Η τοποθέτηση της Σαουδικής Αραβίας έρχεται σε μια περίοδο νέας έντασης στην Υεμένη, με τις συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθι και τις δυνάμεις που στηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες.