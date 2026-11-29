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Με ένα ανανεωμένο λουκ στα μαλλιά της εμφανίστηκε η Άννα Βίσση σε στόρυ που δημοσίευσε στο Instagram.

Η ερμηνεύτρια βρίσκεται αυτό το διάστημα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όπου ηχογραφεί τον νέο της δίσκο, αλλά περνάει και χρόνο χαλαρώνοντας μακριά από τα προβλήματα της Αθήνας.

Παράλληλα, βρήκε χρόνο να φροντίσει το look της συναντώντας και έναν παλιό της φίλο, τον καταξιωμένο Έλληνα hairstylist Πάνο Παπανδριανό.

Οι δυο τους ανέβασαν δύο ιδιαίτερες φωτογραφίες με το αποτέλεσμα της ανανέωσης στο κούρεμα της τραγουδίστριας. Στην πρώτη εικόνα, η Άννα Βίσση έγραψε σε λεζάντα «New music, old friend» (νέα μουσική, παλιός φίλος», με τους δυο τους να κάθονται σε έναν καναπέ και να συνομιλούν.

Στη δεύτερη φωτογραφία κοιτούν την κάμερα αγκαλιασμένοι και σχολιάζουν «Catching up with a little trim» (Τα λέμε από κοντά, με ένα μικρό κούρεμα).

Το νέο look της Άννας Βίσση ξεχωρίζει ιδιαίτερα, καθώς την ξεχωρίζει από την εικόνα που είχε προηγουμένως. Το μαλλί της παραμένει σε ξανθό χρώμα, όμως είναι πιο κοντό και φυλαριστό με ιδιαίτερες αφέλειες. Η ίδια σχολίασε αυτή την αλλαγή, λέγοντας: «Παραμένω ρομαντική».

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