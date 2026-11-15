Ναταλία Γερμανού: Η απάντησή της για το αν γράφει τραγούδια για την Άννα Βίσση - «Γράφεις ή όχι;»

Snapshot Η Άννα Βίσση ηχογραφεί νέα τραγούδια στη Νέα Υόρκη και υπάρχουν πολλοί δημιουργοί που ετοιμάζουν υλικό για εκείνη.

Η Ναταλία Γερμανού ρωτήθηκε αν γράφει τραγούδια για την Άννα Βίσση και απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη συνεργασία.

Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ένας από τους δημιουργούς που δουλεύουν για την τραγουδίστρια.

Συνολικά, έχουν ακουστεί πολλά ονόματα δημιουργών για τη νέα δισκογραφική δουλειά της Άννας Βίσση. Snapshot powered by AI

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Άννα Βίσση, όπου ηχογραφεί νέα τραγούδια, με τις συζητήσεις γύρω από τις επόμενες μουσικές της κινήσεις να έχουν ήδη φουντώσει. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα δημιουργών που φέρεται να ετοιμάζουν υλικό για την τραγουδίστρια.

Ανάμεσα σε αυτούς ενδέχεται να βρίσκεται και η Ναταλία Γερμανού, η οποία ρωτήθηκε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής της στον Alpha και έδωσε μια απάντηση που άφησε περιθώρια για ερμηνείες.

«Παιδιά, νομίζω έχει παραγγείλει από πολλούς. Έχει ακουστεί πάρα πολύς κόσμος», σχολίασε αρχικά, με τους συνομιλητές της να επιμένουν: «Ναι, αλλά εσένα ρωτήσαμε».

Τότε η παρουσιάστρια απάντησε: «Ε, εντάξει, μία εξ αυτών. Κι εγώ στον κόσμο είμαι».

Η Ναταλία Γερμανού δεν επιβεβαίωσε ξεκάθαρα ότι γράφει τραγούδια για την Άννα Βίσση, ωστόσο ούτε διέψευσε το ενδεχόμενο συνεργασίας τους. Αντίθετα, η απάντησή της άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους δημιουργούς που ετοιμάζουν νέα κομμάτια για την τραγουδίστρια.

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