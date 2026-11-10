Άννα Βίσση: Πήγε... στούντιο και μοιράστηκε φωτογραφίες από την ηχογράφηση - «Μετά από ώρες...»

Snapshot Η Άννα Βίσση μπήκε σε στούντιο ηχογράφησης και μοιράστηκε φωτογραφίες από τη διαδικασία.

Η τραγουδίστρια ανέφερε «After hours», υποδηλώνοντας ότι εργάζεται σε νέα μουσική μετά από ώρες.

Οι θαυμαστές της εκφράζουν ενδιαφέρον για το νέο τραγούδι και τους δημιουργούς του.

Η πρόσφατη κόντρα με τον Νίκο Καρβέλα αυξάνει το ενδιαφέρον για τις μελλοντικές μουσικές κινήσεις της.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το νέο έργο είναι ολοκαίνουργιο και ποιος υπογράφει τη μουσική και τους στίχους. Snapshot powered by AI

Ένα νέο μουσικό βήμα φαίνεται πως ετοιμάζει η Άννα Βίσση, η οποία μπήκε στο στούντιο ηχογράφησης, προκαλώντας την περιέργεια των θαυμαστών της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες μέσα από το στούντιο, στις οποίες φαίνεται να ηχογραφεί. Πάνω στα στιγμιότυπα πρόσθεσε την ένδειξη «Rec», ενώ στη λεζάντα έγραψε «After hours», αφήνοντας να εννοηθεί πως βρίσκεται σε δημιουργική διαδικασία.

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές της, οι οποίοι αναρωτιούνται ήδη ποιο τραγούδι ετοιμάζει και ποιος βρίσκεται πίσω από τη νέα αυτή μουσική δουλειά.

Μάλιστα, μετά την πρόσφατη κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα, το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες μουσικές κινήσεις της Άννας Βίσση είναι ακόμη μεγαλύτερο. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, αλλά και ποιος θα υπογράφει τη μουσική και τους στίχους του.

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