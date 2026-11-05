Eurovision: Από την Άννα Βίσση στην Ελένη Φουρέιρα - Οι συμμετοχές της Κύπρου που ακόμα θυμόμαστε

Snapshot Η Άννα Βίσση εκπροσώπησε την Κύπρο το 1982 με το τραγούδι «Μόνο η Αγάπη» και κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Το 1987 η Αλέξια με το «Άσπρο μαύρο» τερμάτισε έβδομη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία στη Σκανδιναβία.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εκπροσώπησε την Κύπρο το 1998 με το «Γένεσις» και κατέλαβε την 11η θέση.

Το boy band One κατέκτησε την έκτη θέση το 2002 με το «Gimme», σε σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους.

Η Ελένη Φουρέιρα το 2018 με το «Fuego» έφτασε στη δεύτερη θέση, ενώ η Τάμτα το 2019 τερμάτισε 13η με το «Replay».

Η Antigoni εκπροσώπησε την Κύπρο το 2026 με το «Jalla» και κατέλαβε την 19η θέση, βασίζοντας την εμφάνιση στην έννοια της φιλοξενίας. Snapshot powered by AI

Οι μηχανές ανάβουν στην Κύπρο και το ΡΙΚ ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη Eurovision 2027. Εδώ και λίγες ώρες, ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη μουσική διοργάνωση και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κομμάτι που θα ερμηνεύσει με τη βελούδινη φωνή του.

Με αφορμή, λοιπόν, την επιλογή του νέου εκπροσώπου, κάνουμε μια αναδρομή στις κυπριακές συμμετοχές που ξεχώρισαν όλα αυτά τα χρόνια…

Μόνο η Αγάπη – Άννα Βίσση (1982)

Η νεαρή και πολλά υποσχόμενη τότε Άννα Βίσση εκπροσώπησε την Κύπρο με το τραγούδι «Μόνο η Αγάπη», κατακτώντας την πέμπτη θέση. Η μετέπειτα απόλυτη σταρ είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό «Ρομάντζο»: «Το “Μόνο η Αγάπη” είναι από τα τραγούδια που γράφω μόνη μου σε στιγμές περισυλλογής και που τα κρατώ για μένα. Θέμα του είναι η αγάπη στη ζωή, σε αντίθεση με τη ματαιότητα των άλλων πραγμάτων».

Άσπρο-μαύρο – Αλέξια (1987)

Η Αλέξια εκπροσώπησε την Κύπρο το 1987 με το «Άσπρο-μαύρο», συγκεντρώνοντας 80 βαθμούς και καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση ανάμεσα σε 22 συμμετοχές. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία μιας κοπέλας που θυμάται έναν νεαρό άνδρα τον οποίο είχε συναντήσει στο τρένο, ανακαλώντας τη στιγμή μέσα από το παίξιμο του πιάνου. Ο τίτλος παραπέμπει στα ασπρόμαυρα πλήκτρα του μουσικού οργάνου. Η επιτυχία του τραγουδιού ξεπέρασε τα σύνορα της Κύπρου, καθώς σημείωσε περισσότερες από 250.000 πωλήσεις στις χώρες της Σκανδιναβίας, συμβάλλοντας στην απόφαση της Αλέξιας να μετακομίσει στην Ελλάδα και να ηχογραφήσει τον πρώτο προσωπικό της δίσκο.

Γένεσις – Μιχάλης Χατζηγιάννης (1998)

Μόλις 20 ετών ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης όταν ανέβηκε στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ, στη Μεγάλη Βρετανία, εκπροσωπώντας την Κύπρο στη Eurovision του 1998. Με το τραγούδι «Γένεσις», σε μουσική του ίδιου και του Ζήνων Ζηντίλη, ο νεαρός τότε ερμηνευτής κατάφερε να ξεχωρίσει με τη φωνή του. Η κυπριακή συμμετοχή συγκέντρωσε 37 βαθμούς και κατέλαβε την 11η θέση.

Gimme – One (2002)

Το κυπριακό boy band One έδωσε έντονο ρυθμό στη Eurovision του 2002 με το «Gimme». Το ΡΙΚ είχε αναθέσει στον Γιώργο Θεοφάνους τη σύνθεση ενός τραγουδιού ειδικά για τον διαγωνισμό και το συγκρότημα ταξίδεψε στο Ταλίν της Εσθονίας, όπου πραγματοποίησε την εμφάνισή του. Το αποτέλεσμα ήταν η έκτη θέση, με 85 βαθμούς.

Fuego – Ελένη Φουρέιρα (2018)

Το 2018 ήταν αναμφισβήτητα μία από τις πιο χαρακτηριστικές χρονιές για την Κύπρο στον διαγωνισμό. Η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή με το «Fuego», ξεσηκώνοντας το κοινό και κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης την αποθέωσαν, ενώ η εκρηκτική της εμφάνιση οδήγησε την Κύπρο στη δεύτερη θέση, πίσω από το Ισραήλ και τη Νέτα. «Είναι τεράστιο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Είναι σπουδαίο. Λέω ευχαριστώ, αλλά δεν ξέρω αν φθάνει αυτό. Μόνο δάκρυα χαράς έχω», είχε δηλώσει η Ελένη Φουρέιρα λίγο μετά τον μεγάλο τελικό.

Replay – Τάμτα (2019)

Έναν χρόνο μετά τη μεγάλη επιτυχία της Ελένης Φουρέιρα, η Κύπρος επέλεξε την Τάμτα για να την εκπροσωπήσει στη Eurovision του 2019. Με το «Replay», η ιδιαίτερη σκηνική παρουσία και η εκκεντρική αισθητική της τραγουδίστριας έδωσαν το δικό τους στίγμα στη διοργάνωση. Η Τάμτα προκρίθηκε στον τελικό και κατέλαβε τη 13η θέση, συγκεντρώνοντας 109 βαθμούς, ενώ το τραγούδι γνώρισε σημαντική απήχηση εκείνη την περίοδο.

Jalla – Antigoni (2026)

Τον περασμένο Μάιο, η Antigoni εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το «Jalla», παρασύροντας το κοινό στους ρυθμούς του τραγουδιού. Ωστόσο, βρέθηκε στην 19η θέση. Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίστηκε στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την τραγουδίστρια να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι, το οποίο λειτουργούσε ως πασαρέλα αλλά και ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

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