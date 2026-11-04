Sing for Greece: Πόσα τραγούδια κατατέθηκαν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision

Snapshot Υποβλήθηκαν 234 συμμετοχές για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2027.

Η επιλογή θα γίνει μέσω του «Sing for Greece 2027» με δύο ημιτελικούς και έναν τελικό στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο.

Στον τελικό θα προκριθούν 12 τραγούδια με ψήφο αποκλειστικά του κοινού, ενώ ο νικητής θα επιλεγεί με συνδυασμό ψήφων κοινού και κριτικών επιτροπών.

Απαγορεύεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την αξιολόγηση των συμμετοχών και την επιλογή των τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στους ημιτελικούς. Snapshot powered by AI

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για την ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

234 προτάσεις κατατέθηκαν και ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται το τραγούδι που θα ακουστεί, τον Μάιο του 2027, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα από το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ, μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής που δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2027, αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς. Στον τελικό, θα προκριθούν 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τους όρους της φετινής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών, με στόχο τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της πρωτογενούς μουσικής δημιουργίας.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την αξιολόγηση των συμμετοχών και την επιλογή των τραγουδιών, που θα προκριθούν στους δύο ημιτελικούς του Sing for Greece 2027.

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