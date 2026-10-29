Sing for Greece: Πότε θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί και ο τελικός για την εκπροσώπηση στη Eurovision

Snapshot Οι ημιτελικοί του Sing for Greece 2027 θα γίνουν στις 9 και 11 Φεβρουαρίου, με τον τελικό στις 13 Φεβρουαρίου.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που πληροί τις τεχνικές και χωρητικότητας απαιτήσεις.

Η ΕΡΤ επέλεξε τη Θεσσαλονίκη ως τόπο διεξαγωγής του Sing for Greece, ενόψει της Eurovision 2027 στο Μπουργκάς.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece λήγει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 23:59.

Μέχρι είκοσι φιναλίστ θα συμμετάσχουν στους δύο ημιτελικούς για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά Eurovision έχει μπει η ΕΡΤ, καθώς προετοιμάζεται πυρετωδώς για το «Sing for Greece». Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Μετά την απόφαση της ΕΡΤ να γίνει το Sing for Greece στη Θεσσαλονίκη, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μουσικής διοργάνωσης που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού και θα αποτελέσει την αφετηρία της διαδρομής προς το Μπουργκάς, όπου τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.

Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς το σύνολο των εγκαταστάσεων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητα του μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των τριών ιδιαίτερα απαιτητικών ζωντανών σόου.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027, η προθεσμία πλησιάζει στο τέλος της, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

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