Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

Snapshot Η Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθεί Μπουργκάς της Βουλγαρίας με 36 χώρες να συμμετέχουν και 13 να απουσιάζουν.

Ο Καναδάς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά επίσημα στον διαγωνισμό, σηματοδοτώντας μια ιστορική νέα συμμετοχή.

Η Ολλανδία αποφάσισε τελικά να μην συμμετάσχει στη Eurovision 2027, παρά την αρχική πρόθεση επιστροφής της.

Η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι ανάμεσα στις χώρες που θα διαγωνιστούν στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2027.

Χώρες όπως η Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία απουσιάζουν λόγω διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ η Ρωσία και η Λευκορωσία παραμένουν εκτός λόγω κυρώσεων της EBU. Snapshot powered by AI

Με σημαντικές απουσίες, αλλά και μια ιστορική νέα συμμετοχή, διαμορφώνεται το σκηνικό της Eurovision 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Zappit την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, συνολικά 36 χώρες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των συμμετοχών, ενώ δεκατρείς άλλες εμφανίζονται εκτός διοργάνωσης.

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τον Καναδά, ο οποίος ετοιμάζεται να συμμετάσχει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό. Την ίδια στιγμή, η Ολλανδία ανακοίνωσε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου ότι τελικά δεν θα επιστρέψει, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφασή της.

Η επίσημη επιβεβαίωση του τελικού αριθμού συμμετοχών από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η Ελλάδα και η Κύπρος περιλαμβάνονται στις χώρες που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα ταξιδέψουν στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2027. Ανάμεσά τους βρίσκονται επίσης η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και χώρες όπως η Αυστραλία, η Ουκρανία, η Σουηδία και η Νορβηγία.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον Καναδά, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την παρθενική του εμφάνιση στη Eurovision. Η συμμετοχή του έχει ανακοινωθεί επίσημα από την EBU, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του μουσικού διαγωνισμού.

Αναλυτικά, οι 36 χώρες που αναφέρει το δημοσίευμα είναι:

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και ο κατάλογος των χωρών που δεν αναμένεται να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία περιλαμβάνονται στις χώρες που απουσίασαν και από τη Eurovision του 2026, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας και της Σλοβενίας έχουν αφήσει περιθώριο επανεξέτασης της στάσης τους έως τον Δεκέμβριο.

Εκτός του καταλόγου συμμετοχών εμφανίζονται επίσης η Τσεχία, η Σλοβακία, το Μονακό, η Ανδόρα και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι οικονομικές δυσκολίες και το περιορισμένο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό αναφέρονται μεταξύ των λόγων που επηρεάζουν τη συμμετοχή αυτών των χωρών.

Απούσες παραμένουν επίσης η Τουρκία και η Ουγγαρία, ενώ η Ρωσία και η Λευκορωσία εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός Eurovision λόγω των κυρώσεων που τους έχει επιβάλει η EBU.

Η ανατροπή με την Ολλανδία

Στις παραπάνω δεκατρείς χώρες δεν περιλαμβάνεται η Ολλανδία, παρότι έχει πλέον ανακοινώσει ότι δεν θα λάβει μέρος στη Eurovision 2027.

Η ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση είχε αρχικά αφήσει πίσω της το μποϊκοτάζ του 2026 και είχε αποφασίσει να επιστρέψει στη διοργάνωση. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε, καθώς κανένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας δεν ανέλαβε τελικά τη συμμετοχή.

Η νέα απόφαση συνδέεται με τις αντιδράσεις γύρω από την παρουσία του Ισραήλ στον διαγωνισμό, ζήτημα που είχε οδηγήσει αρκετές χώρες σε αποχή και την προηγούμενη χρονιά.