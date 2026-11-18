Snapshot Τρεις νέες λεωφορειακές γραμμές στην Αθήνα θα λειτουργούν 24 ώρες τα Σάββατα για βελτίωση των συγκοινωνιών.

Καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις στα δρομολόγια μετρό και λεωφορείων το πρώτο δεκάμηνο του 2026, με μείωση χρόνων αναμονής έως 15%.

Ενισχύονται οι έλεγχοι κομίστρου, με περίπου 6 εκατομμύρια ελέγχους το 2026, για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής.

Μειώθηκαν οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα κατά 56 σε σχέση με το 2025, λόγω της αυστηρότητας του νέου ΚΟΚ.

Προωθείται ψηφιοποιημένη, αυτοματοποιημένη διαδικασία προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας με οργανωμένο σύστημα αποθεμάτων. Snapshot powered by AI

Τρεις ακόμη λεωφορειακές γραμμές αναμένεται να τεθούν σε 24ωρη λειτουργία τα Σάββατα στην Αθήνα, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Ο αναπληρωτής υπουργός δεν διευκρίνισε ποιες περιοχές θα εξυπηρετούν αυτές οι γραμμές, ωστόσο επισήμανε ότι αποτελεί στόχο του υπουργείου Μεταφορών η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων. Σημείωσε ότι κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν σχεδόν 5.000 περισσότερα δρομολόγια στο Μετρό, με τον Οκτώβριο να αποτελεί μήνα ρεκόρ, καθώς στην Γραμμή 1 εντάχθηκε ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός.

Την ίδια στιγμή, στα λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν περίπου 170.000 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καθώς με την ανανέωση του στόλου με λεωφορεία σύγχρονης τεχνολογίας βγαίνουν πλέον περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους.

Μείωση στους χρόνους αναμονής

Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι αυξήθηκαν οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης από 15 σε 20, σε ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου. Πρόκειται για πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση των χρόνων αναμονής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη καταγραφεί μειώσεις στους χρόνους αναμονής κατά 12% με 15%.

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που λειτουργεί τις αστικές συγκοινωνίες, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι εκπαιδεύονται 167 νέοι οδηγοί στη Σχολή Οδηγών της ΟΣΥ.

Αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση των ελέγχων κομίστρου στα μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς εντός του 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 6 εκατομμύρια έλεγχοι. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και στην εμπέδωση της κουλτούρας επικύρωσης του εισιτηρίου.

«Το κομμάτι των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι κομβικό για την καθημερινότητα του κάθε πολίτη και για αυτό τον λόγο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία αποδίδει σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα και ο πολίτης να έχει καλύτερες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια», υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας.

Μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα λόγω του νέου ΚΟΚ

Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι η αυστηρότητα του ισχύοντος πλαισίου είναι αναγκαία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι ήδη καταγράφονται σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, φέτος μέχρι τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις σε επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ΚΟΚ, όπως, ενδεικτικά, η παροχή κινήτρου για απόκτηση της κατάλληλης άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγεί όχημα κατηγορίας το οποίο δεν καλύπτεται από την άδειά του.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στη νέα ψηφιοποιημένη διαδικασία προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του έτους. Η νέα διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη και διαφανής, με τους κατασκευαστές να εισέρχονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις διαθέσιμες πινακίδες να διατίθενται στις περιφέρειες μέσω ενός οργανωμένου συστήματος αποθεμάτων.

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