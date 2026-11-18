Πορεία για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία μετακίνησης του αστυνομικού που τραυμάτισε διαδηλώτρια στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Εξετάζεται η επιβολή διοικητικού μέτρου διαθεσιμότητας στον ίδιο αστυνομικό στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Η Ελληνική Αστυνομία δηλώνει μηδενική ανοχή σε παράνομη άσκηση βίας και εφαρμόζει τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις.

Παρόμοια διαδικασία είχε εφαρμοστεί και σε άλλο περιστατικό αστυνομικής βίας στον σταθμό Μετρό «Ομόνοια» τον Οκτώβριο του 2026. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης του αστυνομικού που εμπλέκεται στον τραυματισμό διαδηλώτριας, μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η απόφαση για τη μετακίνησή του από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί δρομολογείται με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας.

Στην ανακοίνωσή της, η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι ο νόμος εφαρμόζεται για όλους χωρίς εξαιρέσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει μηδενική ανοχή σε περιστατικά παράνομης άσκησης βίας.

Όπως αναφέρει, κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία».

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