Snapshot Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου με τη συμμετοχή διαφόρων πολιτικών και φοιτητικών οργανώσεων.

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν επί της οδού Εγνατία, άναψαν πυρσούς και έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ.

Μετά το τέλος της πορείας, ομάδα ατόμων πυρπόλησε κάδους και ρίχτηκε τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ στην οδό Φιλίππου.

Η Πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά στους κάδους και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μεγάλη πορεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης και στη Θεσσαλονίκη για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η μεγάλη πορεία ξεκίνησε έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, επί της οδού Εγνατία και στην κεφαλή της βρέθηκαν όπως πάντα τα μέλη του Συνδέσμου Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Ακολούθησαν μέλη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και του ΠΑΜΕ, φοιτητές του ΜΑΣ, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι και εργατικά σωματεία. Με δικό τους μπλοκ συμμετείχαν, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Στην πορεία συμμετείχαν σε ξεχωριστό μπλοκ και σε κοντινή απόσταση και μέλη αριστερών οργανώσεων, άτομα που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν επί της οδού Εγνατία και μέσω της Εθνικής Αμύνης έφτασαν στην οδό Τσιμισκή, άναψαν πυρσούς, φώναξαν συνθήματα και έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ.

Πυρπόλησαν κάδους μετά την πορεία για την Επέτειο του Πολυτεχνείου

Μετά τη λήξη των διαδηλώσεων, ομάδα ατόμων βγήκε στην οδό Φιλίππου, αναποδογύρισε και πυρπόλησε κάδους. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ρίψη τουλάχιστον μιας βόμβας μολότοφ.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έσβησαν τη φωτιά στον κάδο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί την περιοχή.

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