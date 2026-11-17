Snapshot Η πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία όπου οι διαδηλωτές τραγούδησαν, έπαιξαν μουσική και χόρεψαν.

Το τραγούδι που κυριάρχησε στην πορεία ήταν το γαλλικό «J'ai deux passions», σύμβολο των πρόσφατων διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Το «J'ai deux passions» βασίζεται στην παράφραση του τραγουδιού του 1930 «J'ai deux amours» της Josephine Baker, που αναφερόταν στη χώρα και το Παρίσι.

Η μελωδία του τραγουδιού προέρχεται από την αμερικανική επιτυχία «Speedy Gonzales», που έγινε δημοφιλής στη Γαλλία από την Dalida. Snapshot powered by AI

Στην αμερικανική πρεσβεία έχει φτάσει ο μεγαλύτερος όγκος της πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Με την ολοκλήρωση της πορείας, διαδηλωτές ξεκίνησαν να παίζουν μουσική, να τραγουδούν και να χορεύουν, ενώ το τραγούδι που κυριάρχησε ήταν το γαλλικό «J'ai deux passions» (Έχω δύο πάθη), το οποίο αποτέλεσε και τραγούδι-σύμβολο κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Το τραγούδι που έγινε ύμνος στους γαλλικούς δρόμους ονομάζεται και «La fanfare, la révolution» (Η φανφάρα και η επανάσταση), τα οποία αποτελούν, άλλωστε και τα «δύο πάθη» βασίστηκε στην παράφραση του τραγουδιού του 1930 «J'ai deux amours» (Έχω δύο αγάπες), το οποίο αναφερόταν «στη χώρα μου» και «στο Παρίσι» της Josephine Baker.

Η μελωδία προέρχεται από τη διάσημη αμερικανική επιτυχία «Speedy Gonzales», που έγινε δημοφιλές στα γαλλικά την ίδια χρονιά από την Dalida.

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