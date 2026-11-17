Κορυφώνονται σταδιακά οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Νωρίτερα το πρωί πλήθος κόσμου, όλων των ηλικιών προσήλθαν προκειμένου να εναποθέσουν ένα λουλούδι και να αποτίσουν φόρο τιμής στην μνήμη των πεσόντων.

Η μεγάλη πορεία προς την πρεσβεία θα είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες με μεγάλη συμμετοχή λαού και νεολαίας.

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